PROFF EL&IT satser i Rindal

PROFF EL&IT AS ble stiftet på Fannrem i 2015. Ved oppstarten hadde bedriften fire ansatte, og etter det har den vokst jevnt og trutt. Daglig leder Ken Kristiansen, som har vært med fra starten, forteller at bedriften har hatt en naturlig vekst i forhold til økende oppdragsmengde. Med de tre nyansatte i Rindal er de nå oppe i 21 ansatte, de håper at de snart kan utvide med et par montører til i Rindal.



– Trygg på å si ja til denne jobben

Nils Ingar Halgunset er ansatt som leder i Rindalsavdelinga. Han er utdannet elkraftingeniør, og har hatt installatørprøven. Tidligere har han jobbet både hos El-Co og hos Orkdal Installasjon. Han har også vært lærer ved Chr. Thams fagskole i noen år, før han valgte å gå tilbake til installasjonsbransjen.

Han forteller at han følte seg veldig trygg på å si ja til jobbtilbudet i PROFF EL&IT, for han kjente til flere av de ansatte i bedriften fra før. Noen har han jobbet sammen med, noen har han gått på skole sammen med, og en har han til og med vært lærer for. Han vet at det er flinke folk.

PROFF EL&IT har nå tre installatører ansatt, og det er ingen selvfølge i en bedrift av denne størrelsen. Det er ikke så mange som har denne utdannelsen, så de som har den er gjerne attraktive i jobbmarkedet.

– For å kunne opprette en egen avdeling må man ha de rette folka. Så jeg tok kontakt med Nils, og spurte om han hadde lyst til å være med på dette. Det sa han ja til, sier Kristiansen.

– Vi er ganske sikre på at det er et marked her i Rindal, og vi tror markedet er voksende, legger han til.



Har bygget opp god kompetanse

PROFF EL&IT har etter hvert fått mange faste kunder, både innenfor næringsliv, offentlig forvaltning og privatkunder. Bedriften har de nødvendige sertifiseringer for el-kontroll, med termografering. El-kontroll og brannkontroll innenfor landbruk er ett av mange områder de har god kompetanse på.

– Vi kan ta på oss alt, smiler Ken Kristiansen.

De nyansatte montørene i Rindal er forholdsvis unge, og Kristiansen synes at det er en fin spredning i alder på de ansatte i bedriften. De har en del godt vokse folk ansatt, og har bygget opp god kompetanse over hele spekteret av de tjenestene de tilbyr. Dette skal de ansatte i Rindal også få nye godt av, forsikrer han. Dersom det er noe de lurer på, så er ikke hjelpen langt unna.

Han har inntrykk av at folk føler trygghet i å bruke lokale håndverkere.

– Det er viktig at folk kan stole på bedriften, så hvis det skulle være noe så rydder man opp, slår han fast.



PROFF EL&IT deler inngang med Solgardiner.



Vil ha det nøkternt

PROFF EL&IT har kontor i samme bygg som Solgardiner i Rindal sentrum. De to bedriftene har felles inngang. Kontoret til PROFF EL&IT vil være betjent på hverdager kl 07.30 - 15.30, så det er fullt mulig å stikke innom og slå av en prat.

De startet opp 3. august, men det gjenstår fortsatt litt arbeid for å komme i orden og få i gang noen rutiner. Fortsatt holder de på med litt oppussing i lokalene, men Ken Kristiansen presiserer at de ikke er fine på det.

– Vi vil ha det nøkternt. Det er en del av vår policy. Møbler til kontor og spiserom kjøper vi på finn.no. Vi selger ikke flere stikkontakter om vi har et dyrt spisebord, sier han.



Ser fram til å bli bedre kjent med næringslivet

Ken Kristiansen har hytte ved Gåsvatn i Rørdalen, så han er litt kjent i Rindal fra før. Som håndball- og fotballtrener kjenner han også til bygda gjennom idretten. Nå ser han fram til å bli bedre kjent med det lokale næringslivet, blant annet gjennom Rindal næringsforum.

– Vi har tegnet sponsoravtale med Rindal IL, så det kommer snart opp plakater på fotballbanene og i Rindalshallen. Vi er opptatt av å være med å bidra. Det har vi gjort i Orkdal og nå gjør vi det i Rindal også, sier han.





PROFF EL&IT har tre ansatte i Rindal. F.v. Daglig leder Ken Kristiansen, Anders Møkkelgård, Nils Ingar Halgunset og Bjørn Erik Syrstadeng.