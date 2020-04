Produserer vogner for desinfisering av medisinsk utstyr

Heidi Bergheim hos Letthus forteller at vognene er spesialtilpasset etter kundens ønske. Innvendig er det glatte flater, som er lett vaskbare. Det er også fuget i alle hjørner og skjøter for at det ikke skal «sive» ut bakterier og virus. Vognene er levert uten innhold, kun med noen kroker for festing av utstyr innvendig.

Desinfiseringsvognene har to dører, sik at man går inn på den ene sida og ut på den andre. Dørene er levert av Kvanne Industrier.

Letthus ordnet også med foliering av vognene utvendig.

MedikalTeknikk selger vognene vider til sykehus. Den første ble solgt til helseforetaket Vestre Viken, og de har laget en film om hvordan vogna brukes. Filmen er lagt ut på Letthus sin facebookside.

Heidi Bergheim forteller at Letthus har levert fire vogner så langt. Produksjonen av ei slik vogn tar ca. ei uke, og hun har tro på at det kan komme flere bestillinger.

Foto: Letthus AS