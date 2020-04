Vil du være med å lede utviklingen av framtidens industriproduksjon?

Arbeidsgiver: Pipelife Norge AS

Stillingstittel: Produksjons- og logistikkdirektør

Frist: Snarest

Ansettelsesform: Fast

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Vi har ambisiøse planer om å videreutvikle vår produksjon og logistikk og søker en Produksjons- og logistikkdirektør til å lede denne utviklingen.

Som produksjons- og logistikkdirektør har du overordnet ansvar for bedriftens tre fabrikker med tilhørende logistikk. Dette innebærer å lede og utvikle organisasjonen med tilhørende produksjons- og logistikkprosesser. Rollen er sentral for selskapet med hensyn til optimalisering og effektivisering av vår verdikjede, internt og eksternt.

Stillingen inngår i selskapets ledergruppe, og rapporterer til administrerende direktør.



Ansvarsområdene vil bl.a. være:

Strategi og utvikling av vår produksjon og logistikk

Sørge for en god HMS-kultur

Sikre at Pipelife Norge møter markedsmessige behov (kvalitet og tilgjengelighet) gjennom effektiv drift, produksjon og lagerhold.

Ledelse og videreutvikling av organisasjonen, arbeidsprosesser og medarbeidere

Utvikling av selskapets logistikk i samarbeid med leverandører, partnere og kunder

Oppfølging av budsjetter, kostnader og investeringer

Drive kontinuerlig forbedringsarbeid (inkl. Lean og L6S)



Vi søker en tydelig, synlig og initiativrik leder, som fortrinnsvis har følgende formelle kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning (MSc) gjerne innen tekniske fag, industriell økonomi eller tilsvarende

Ledererfaring fra industriell virksomhet

God kommersiell forståelse kombinert med teknisk innsikt

Erfaring med bruk av ERP-system, gjerne SAP

Gode språk- og kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig



I tillegg er følgende personlige egenskaper viktige suksessfaktorer:

Evne til å kommunisere godt på alle nivå i organisasjonen

Metodisk, analytisk og strukturert med evne til å se helhet



Vi tilbyr en sentral rolle i et veletablert industrikonsern og en bransje i vekst. Selskapet har betydelig verdiskaping og vekstplaner i Norge, samtidig som stillingen også byr på internasjonale karrieremuligheter i Pipelife-/Wienerberger-konsernet. Pipelife satser tungt og helhetlig på å videreutvikle bærekraft, både med tanke på miljø, gjennom økt digitalisering, lønnsomhet og bidrag til samfunnet for øvrig.

Arbeidssted for stillingen er Surnadal eller Trondheim. En del reisevirksomhet må påregnes.



For nærmere opplysninger og en uforpliktende samtale, ta kontakt med Visindi ved Frode Hepsø Johansson, tlf. 992 21 300. Ta gjerne også kontakt med Pipelife Norge AS ved Administrerende direktør Sigmund Aandstad, tlf. 970 09 441. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Pipelife i prosessens innledende del.

Søknad/CV sendes/lastes opp snarest via www.visindi.no.



