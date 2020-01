Privatisteksamen våren 2020

Det er viktig at du les all informasjon på privatistweb før du melder deg opp. Skolane vil hjelpe deg med informasjon ut over det du finn på privatistweb.

Privatisteksamen blir halde på ni vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. Når du søker opp faget på Privatistweb, vil du sjå kva for skolar du kan velje mellom. Vi gjer merksam på at fylkeskommunen, i etterkant av oppmeldinga, kan endre eksamenskole for privatisten. Surnadal vgs er ikkje privatistskule.

NB! Det er ikkje høve til å melde seg til privatisteksamen etter 1. februar.

For meir informasjon og oppmelding, sjå https://www.privatistweb.no og https://mrfylke.no/for-deg-som-er-elev-eller-laerling/privatist