Priser til Rindal IL

Fra venstre: Jan Ole Fuglem (Valldal IL), Håkon Solvik (Rindal IL)og Gunnar Smiseth (Hommelvik IL). (Foto: Skiforbundet)

Det var Håkon Solvik, leder i Rindal IL Ski. som mottok prisen for å være en av årets langrennsklubber. Klubben har nedlagt tusenvis av dugnadstimer på et nytt stadion- og løypeprosjekt til 7 mill. kr, blant annet 4 km lysløype og rulleskiløype.

Skiskolen Camp Trollheimen med 130 plasser fulltegnet på fire uker, arrangert på ren klubbdugnad, og en 12.plass på 3x10 km NM-stafett, med tre «ekte» og egenoppfostrede rindalinger på laget telte også med i grunnlaget for prisen.

I tillegg er laget flinke på å tilby nye konkurranseformer som langrennscross og to-manns stafett.

I tillegg har Dugnadsgjengen i Rindal IL, som også var en del av denne prisen, vært i Trondheim og mottatt Ildsjelprisen under Idrettens Hederskveld!



Foto: Trøndelag Idrettskrets.