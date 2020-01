Presenterte nye trenere for seniorlagene

Ingressfoto: Mali Nerbu Løfald (f.v.), Bjarte Rindal, Eirik Tørset, Åge Fjerstad, Øyvind Dalen og Lars Ole Heggem blir alle sentrale brikker rundt Rindals tre seniorlag i fotball i 2020. Birger Løfald, assistenttrener for damelaget, og Jo Bjørnar Fiske, lagleder for B-laget for herrer, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Lars Ole Heggem gjør comeback som hovedtrener for Rindals A-lag for herrer etter halvannet års pause, og med seg som assistent får han Åge Fjerstad.

Fjerstad har tidligere trent Rindals J15-lag, mens Heggem i fjor bidro inn mot G14.

Øyvind Dalen fortsetter som lagleder, men i år får han hjelp av Eirik Tørset, som i tillegg blir kampleder for Rindals B-lag i 6. divisjon. Tørset får der med seg rutinerte Jo Bjørnar Fiske, som i en årrekke har hatt ulike verv rundt Rindals senior- og juniorlag, som lagleder.

Forrige sesong endte Rindals beste menn på 6. plass av 10 lag i 5. divisjon avdeling 3 i Trøndelag fotballkrets. Laget hadde god klaring ned til Byneset og Leik under nedrykksstreken, og var bare en seier mot KIL/Hemne 2 i siste seriekamp unna å bli nummer fem. Buvik ble suverene seriemestere, åtte poeng foran Trønder-Lyn på andreplass.

I 2020 blir det gjensyn med bare KIL/Hemne 2 og IL Tempo fra 2019-avdelinga, og høydepunktene sett med Rindal-øyne blir utvilsomt lokaloppgjørene mot Meldal.

– Det er litt skuffende at Orkla 2 havnet i annen avdeling, siden det da kun blir lokaloppgjør mot Meldal og KIL/Hemne 2. Ellers ser det greit ut, med mange bylag, og vi slipper de lengste turene. Kampene mot Meldal blir vel sesongens høydepunkt, sa lagleder Øyvind Dalen til Trollheimsporten da avdelingsoppsettet ble offentliggjort.

Rindals A-lag serieåpner borte mot Flatås 17. april.



Hovedtrener Lars Ole Heggem (f.v.), hjelpetrener Åge Fjerstad, og laglederne Eirik Tørset og lagleder Øyvind Dalen utgjør støtteapparatet rundt Rindal IL Fotballs A-lag på herresida i 2020.

I fjor var Mali Nerbu Løfald spillende trener for klubbens damelag, som i fjor tok en sterk andreplass i sin første sesong i sjuerserien. I år bytter Nerbu Løfald ut trenergjerningen med en rolle som spillende lagleder, mens Bjarte Rindal blir ny trener for damelaget. Han har i mange år vært trener for en rekke lag i Rindal - sist for herrelaget høstsesongen 2018.

Birger Løfald, som har trent A-laget for herrer i flere sesonger, blir Rindals assistent på damelaget i 2020-sesongen.

Damelaget gikk gjennom 2019-sesongen uten å tape en eneste hjemmekamp, og tok 17 poeng på ti kamper mot Heimdal 2, Tiller 3, Trygg/Lade 2, Melhus 2 og Skaun. Trøndelag Fotballkrets har i skrivende stund ikke offentliggjort avdelingsoppsettet for Kvinner 7er for 2020-sesongen.

Klubbens sportslige utvalg er svært godt fornøyd med støtteapparatet rundt seniorlagene den kommende sesongen, og at det også i 2020 blir et bredt og godt tilbud for Rindal IL Fotballs seniorspillere:

– Sportslig utvalg er glade for at vi også kommende sesong ser ut til å ha grunnlag for å stille med to seniorlag herrer og et damelagstilbud i 7er, sier Morten Møller.



Bjarte Rindal tar over damelaget etter Mali Nerbu Løfald, som i 2020 blir spillende lagleder.