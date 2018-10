Premiereklare med "Slik går nå dagganj"

Storprosjektet hadde generalprøve mandag, og elevene har helt tydelig øvd mye. Replikker og sangtekster sitter, og sceneskiftene gikk unna. 10. trinn har hentet inspirasjon fra ulike Disney-filmer, og undertittelen til forestillingen, The Circle of Life, er hentet fra den velkjente Løvenes konge. "Slik går nå dagganj" gir oss et innblikk i hverdagen til elevene, på godt og vondt. På en humoristisk måte, men med et alvorlig underliggende budskap, får de formidlet blant annet hvordan det er å være på date i Surnadal, og hvordan motepresset kan gå en til hodet. Et av forestillingens absolutte høydepunkt er nok formidlingen av teksten "Body Love" som blir mesterlig lest, og senere danset til på en sterk måte.

Det er reflekterte og samfunnsengasjerte ungdommer som lovpriser det Surnadal har å by på, men som også leverer et skråblikk på kommunesammenslåing og interkommunalt samarbeid. For hvordan går det egentlig når ordførerne Lilly Gunn Nyheim, Ola T. Heggem og Ola Rognskog skal i kokkekamp med Eyvind Hellstrøm som dommer? Mens Lilly Gunn er opptatt av å hente det beste fra alle de tre kommunene, tviholder Ola T. på sildball og Ola Rognskog vil "heim". Dommen fra Eyvind Hellstrøm er som vanlig nådeløs.

Dans, sang, skuespill og band går som hånd i hanske. I tillegg får vi flotte dronebilder og artige animasjoner på lerret; alt har ungdommene gjort selv. "Slik går nå dagganj" er en variert og imponerende forestilling som du kan få med deg tirsdag 2. oktober og onsdag 3. oktober i Storstuå i Surnadal kulturhus.



Å være på date i Surnadal kan by på ulike utfordringer.



Det er ikke alltid like enkelt å være "annerledes" enn de i rundt. Da er det godt med støtte fra venner. Her blir sangen "Du he æn vænn i me" framført.



Opplesingen av "Body Love" var et sterkt innslag med et viktig budskap. Med den flotte dansen etterpå var dette et høydepunkt!



Lilly Gunn Nyheim og Eyvind Hellstrøm.



Det går litt over stokk og sten når tre ordførere skal være med i kokkekamp. Lilly Gunn Nyheim prøver så godt hun kan å holde styr på de to andre.