Premiere på revyen "Katastrof"

Revyen KATASTROF tilbyr et skråblikk på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale hendelser og katastrofer.



Det er så mye katastrofer verden rundt, men vi vil påstå at vi har mer enn nok med egne katastrofer her i Surnadal. Heldigvis er vi løsningsorienterte og det er dette vi vil presentere i form av sang og sketsjer i løpet av den ca to timer lange forestillingen.



Vi har lagt en økonomisk god plan for kommunal drift de kommende årene. Og kan påstå at vi har jobbet minst like hardt som både nytt og gammelt kommunestyre de siste ukene for å lande er godt budsjett. Nye Øye skole er plassert, sykehjemsplasser berget og vi videreutvikler den kommunale jordmortjenesten.



Vi ser også innom resepsjonen på Thon Hotel Surnadal og for å se hvilke tjenester de driver i dag. Hva er nå Surnadal uten strikking? Strikkeklubber er det mange av og Svarrabærjes strikkeklubb sliter med å finne navn på sin klubb. Og som de fleste vet, samler man nok kvinnfolk på ett sted, må det bli intriger og baksnakking. Både rett og vrangt.



Vi har fått med oss Bjørn Tore Brøske og Øyvind Lilleløkken til å skrive sangnummer og tekster. Samt at vi har hentet noe inspirasjon fra Finnmark, faktisk.



Vår motivator, inspirator og artigmann Gøran Bolme er med på Svarrabærje-laget som instruktør. Han har bidratt med mye artigheter og delt villig av sin erfaring. Det er så utrolig artig å jobbe med denne kreative mannen!



Vi er heldige som har så mange flinke sambygdinger!

Svarrabærje har stor fokus på rekruttering, og har i år med aktører i alderen 12 – 50+

For noen er det første gang de står på en scene, mens andre er mer rutinerte.







Den yngre garde: (bilde over)

Vidar Humberset og Hannah Sjøflot Bremer var med på storprosjektet i vår og gjorde begge to en strålende innsats!

Tina Sæterbø og Øystein Lysø var begge med på barneteateret "Drømmesong" i 2018 og gjorde seg begge bemerket på scenen.

August Sjøflott er helt fersk på scenen, men gjør en god figur. Flotte ungdommer vi mest trolig vil se mer til i årene fremover.

Gunn Astrid Hove bidrar med flott sang, i tillegg skal KIN Dansekompani krydre forestillingen på sitt vis. Med oss i bandet har vi kapellmester Linda Humberset, Jonne Botten, Bror Sæther og Jan Peter Husby.

De som vil ha en variert kveld med humor, sang og dans bør skaffe seg billetter til en av disse kveldene. Det er ikke noe å vente med, neste uke sparker vi i gang.

No er det berre få dager igjen til premiere, kjøp bilett på Surnadal kulturhus eller følg linken:

https://www.surnadal-kulturhus.no/program-og-billettar/#scene

Svarraberje Teaterlag er medlem i Trollheimsporten