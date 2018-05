Premiefangst på Nordfjordeid

Hingsteutstillinga på Nordfjordeid, fjordhestens mekka, er kjent i fjordhestmiljøet for å være «vårens vakreste eventyr». Her møtes både treåringer og eldre hester for å bedømmelse og et håp om å oppnå kåring og premiegrad. I år var en lokalhest, Heggnes Balder med.