Pre-Bo Bygg AS går over fra Vestlandshus til Mesterhus

- Etter en grundig gjennomgang har vi kommet frem til at det er strategisk riktig for oss å bli medlem i Mesterhus, sier daglig leder i Pre-Bo Bygg Ingebrigt Høgholt. Han sier videre at det er det totale konseptet som Mesterhus kan tilby, samt Mesterhus sitt sterke merkenavn som var avgjørende for skiftet.

- Vi ønsker Pre-Bo Bygg velkommen inn i Mesterhusfamilien, sier Tore H. Mjaavatn, kjededirektør i Mesterhus Norge. - Pre-Bo Bygg er en svært solid bedrift som vi gleder oss til å jobbe tett med i tiden fremover, sier Mjaavatn.

Pre-Bo Bygg AS er et byggmesterfirma som ble etablert 2009, som utfører både nybygg og rehabilitering. Bedriften har egen elementfabrikk og produserer i stor grad alle sine boliger i element eller precut. Kontor og elementfabrikk er lokalisert i Surnadal på Nordmøre. Pre-Bo Bygg har i dag fire personer tilknyttet ledelse, prosjekt og salg, samt 12 snekkere og en lærling.

I stor grad satser Pre-Bo Bygg på å ha kjernekompetansen ansatt, men ved behov og tilgang på oppdrag leier de inn snekkerlag. Pre-Bo Bygg AS er et heleid selskap av Pre-Bo AS som har flere datterselskaper innenfor utleie og utvikling av bygg og eiendom.

Mesterhus er en landsomfattende kjede med rundt 150 frittstående byggmesterfirmaer. De siste tiårene har Mesterhus vært en av Norges største boligbyggere. Grunntanken i Mesterhus er å bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, forankret i fagkunnkap og solide håndverk gjennom hele byggeprosessen. Mesterhus er en del av Mestergruppen AS, som er et av landets ledende byggevarekonsern med en omsetning på ca. 8 milliarder kroner. Selskapets største eier er Ferd, et familieid investeringsselskap som er eid av Johan H. Andresen og hans familie.

Pre-Bo AS er medlem i Trollheimsporten.