Posten er blitt svært slapp:

Et brev som ble innlevert på post i butikk (Coop) i Surnadal 31.desember, visste jeg ikke ville gå videre før 2. januar. Det var blitt poststemplet 2. januar men ankom ikke adressat i Oslo før 9 dager (!) senere. Et brev jeg leverte samtidig, kom idag - 17.januar tilbake. «Ufullstendig adresse» stod det. Brevet hadde adresse fra 1881. Det stod 6697 Vihals på brevet, med underadresse Ulfsnes. Det var altså sendt fra Surnadal på indre Nordmøre, og skulle til Aure på indre Nordmøre. Etter vel 2 uker kommer det tilbake til Surnadal. Det var ikke blitt poststemplet.

Etter det jeg har fått opplyst, blir ikke brev stemplet her i Surnadal lenger, brevet må til Molde for å bli stemplet – og nå hører jeg at alle brev snart må til Lørenskog ved Oslo for å stemples.

Jeg sendte for vel et år siden en pakke fra Surnadal til Bodø. Pakken kunne spores, og jeg kunne se hvor dårlig fremdriften i frakten var. Dessverre finner jeg ikke notatene nå, men det var helt på jordet.

På samme tid skulle jeg ha noen bøker sendt Bodø – Surnadal. De måtte gå i container Bodø - Oslo. Så i ny container Oslo – Trondheim, så med bil til Surnadal. Jeg ringte til Surnadal Transport Partner, og spurte om de hadde bil i Bodø. Det hadde de. Neste dag fikk jeg bøkene.

Spørsmålet blir: Hvilken idiot sitter og bestemmer hvordan Posten skal fungere? For fungere, det gjør ikke Posten lenger. Posten bør rett og slett miste retten til å operere posttransport. Annen leverandør må inn, for Posten leverer ikke lenger! Det hele blir rett og slett for dumt!



Glærum 17.jan. – 2019.

Dordi Skuggevik