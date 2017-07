Populært med Åpen gård

"Opp og ut" er inne i sitt andre driftsår. Daglig leder Nina Torvik skreddersyr opplegg for bedrifter som ønsker teambuilding, og kan blant annet friste med aktiviteter som "Mini-Farmen", opplevelser ved fjord og fjære og historisk kulturvandring. I høst kommer også nyheten "Tradisjonelle leker" som er en aktivitet som passer alle, uansett fysisk form.

Lørdag åpnet Nina gården sin i Torvik for første gang. Det skulle vise seg å bli svært så populært.

- Det har vært en del etterspørsel etter et slikt tilbud, så det er veldig artig og betryggende å se at så mange kom på besøk. Det betyr at vi kan gjenta dette senere i sommer, sier Nina som roser familien sin for god hjelp.

- Dette har ikke vært mulig uten mine tre døtre. Pernille (16), Kaja (13) og Enya (10) er til uvurderlig hjelp. I tillegg har de med seg venninner som bidrar på gården. De baker, har ansvaret for kafeen og hjelper til med dyrene. De er veldig flinke alle sammen, sier Nina.



Enya hadde ansvaret for kaninene - en oppgave hun bestod med glans



Pernille med tålmodige Troll

De mange besøkende hadde mange aktiviteter å velge mellom på gårdstunet i Oppistua. Ansiktsmaling var veldig populært. Det samme var barneridning, pil og bue og ikke minst kos med de mange dyrene på gården. Her var det både griser, geiter, høner og hester. Innendørs var det mulig å få prøve seg som snekker, og kafeen "Bondepikenes Cafè" serverte de lekreste kaker, gjærbakst, is og andre godsaker.

8 år gamle Kasper Brouwer Kvande bor i Trondheim, men er på besøk hos besteforeldrene i Surnadal i helga. De tok turen til Torvik i det fine sommerværet, og koste seg i tunet sammen med blant annet de søte kaninungene.



Kasper hadde godt lag med kaninene

Inne på kafeen stod nabojenta Mathea Lysø bak disken. Hun tok smilende i mot fornøyde kunder som kunne nyte hjemmebaksten som jentene hadde sørget for.

Ramute Baltruniene hadde fullt opp med å male på ansiktene til de mange barna. Hun er utdannet kunstner, så her var malingen i de beste hender.



Maria Moen ble malt i ansiktet for alle første gang.



Oppistua har sin egen lille snekkerbod. Her var det blant annet mulig å få snekre seg sin egen bil. 3 år gamle Luca Sæter prøvde hammeren.

Om det er noen som har lyst på kaninunger, så er det bare å ta kontakt med Oddrun Persdotter Fiske. I følge Nina er de første leveringsklare 20. juli, mens det andre kullet er klart for levering ved skolestart i august.

Besøk nettsiden til Opp og ut her