Populære gresskarverksteder på Dalalåven

Bildet over, fra venstre: Klara Bjørnås, søstrene Liv Mari Korsrud Gundersen og Inga Mathea Korsrud Gundersen.

Inne på Dalalåven på årets gresskarverksted møter en stemmene til dagens første gjeng med entusiastiske gresskarutskjærere. Inga Dalsegg arrangerer to fullbookete gresskarverksteder denne søndagen, og deltagerne er en miks av alle aldersgrupper.

- Populariteten er høy og det kommer folk fra både Tingvoll og Trondheim i dag, sier Inga. Når vi spør hvordan en går fram for å lage en gresskarlykt svarer Inga:

- Vi tømmer gresskarene og velger motiv. Vi har permer med alt mulig av motiver, med både spøkelser, katter, flaggermus og i dag har det vært en del drager. Jeg hjelper med å ta ut innmaten, og nå har jeg gresskarsuppeservering.

Av gresskarinnmaten har Inga laget gresskarsuppe og Trollheimsporten får den æren å smake på. Jeg konstaterer raskt at den er veldig smakfull og god.

Det er hektisk aktivitet på låven, og mange begynner å bli ferdig med gresskarene sine. På bakrommet står det to ferdige gresskar på et bord.



Flere av deltagerne har katter hjemme og er derfor inspirert av sine kjæledyr i valg av motiv.

- Gresskarskjæring er en gruppeaktivitet som passer mange forskjellige, sier Inga, og det er koselig. Mange kommer igjen år etter år, så det er jo også litt sånn artig at de ikke går lei.

Hun tilbyr også gavekort på gresskarkurs. - Noe som kan være en julegaveide, forteller hun.

Hun forteller at i fjor ble gresskarverkstedet allerede utsolgt i august, og at hun derfor arrangerte to gresskarverksteder på Dalalåven i år.

Etter hvert kommer det enda flere ferdige gresskar, og kursdeltakerne viser stolt fram verkene sine.



Inga sier om gresskarlykten til høyre:

- Det er babydrage. Den ser litt sånn rund ut, og med litt små vinger. Tror ikke vingene er fullt utvokst.

Kommentaren utløser latter hos de andre, og stemningen på Dalalåven er upåklagelig god.

Inga viser til slutt fram en av sine nylig påbegynte gresskarlykter med en oppskissert drage som garantert kommer å bli ganske så heftig.



Inga Dalsegg

Litt historiske fakta om Halloween.

Tradisjonen med å feire Halloween, stammer så langt tilbake som for 2000 år siden. Kelterne, et folkeslag som bodde i Irland, England og Nord-Frankrike feiret nyttår 1. november.

Denne dagen markerte slutten på innhøstingen og sommeren og begynnelsen på den lange, kalde vinteren som ofte ble assosiert med menneskedød. Kelterne trodde, at dagen før nyttår ble skillet mellom levende og døde utvisket og feiret dermed Halloween 31. oktober, fordi de trodde at spøkelsene til de døde vendte tilbake til jorden.

Tradisjonen med å skjære ut gresskar oppstod ikke før irske immigranter utvandret til Amerika på 1800-tallet. I stedet for å hule ut og tenne lys i turnips, poteter og rødbeter, fikk de tilgang til gresskar som var større og enklere å skjære i.

Hensikten med gresskarlyktene var å holde unna de onde åndene. Den historiske bakgrunnen for gresskarskjæring er interessant, da en tradisjon som oppstod for 2000 år siden, i dag fortsatt eksisterer og blir holdt i hevd av Inga Dalsegg, som årlig arrangerer gresskarverksted for folk i alle aldre som ønsker å lære kunsten å lage gresskarlykter.

Tekst/foto: Marthe Bolme