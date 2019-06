Populær workshop om utvikling av overnattingsplasser

– Vi vet at flere bedrifter har planer og potensielle konsepter innenfor dette temaet, uten at de foreløpig er konkretiserte. I tillegg har vi mange innovative og nytenkende industribedrifter, som alltid er ute etter å utvikle nye produkter.

Det sier Håkon Fredriksen i Innveno om bakgrunnen for fredagens samling. Han legger til:

– Disse momentene gjorde at vi fant ut at vi ville samle disse bedriftene, og se hva som kommer ut av det. Dette er en god blanding av aktører, og vi håper at denne samlingen er starten på noe positivt – i tråd med Innvenos postulat om at langsiktighet er viktig.

Fredriksen forteller at prosjektet «Minimalistiske overnattingsplasser i et spennende design» har modnet over tid, og at mange har vist interesse for det.

Det ble også tydelig fredag, da 25 personer møtte opp for en dag med faglig påfyll, nettverksbygging og diskusjoner på tvers av bedrifter og konsepter.

Hovedvekten av deltakerne representerte enten industri- eller reiselivsbedrifter, og i tillegg til lokale aktører var også representanter fra Tømmervåg Tre på Tustna og AnyTimeBed fra Inderøya på plass.

Også Aud Lindset Drågen fra landbruksavdelingen hos fylkesmannen var til stede, og hun roste Innveno for både initiativet og selve temaet for prosjektet.



Håkon Fredriksen innledet samlinga fredag.



– Bærekraft må ligge i bunnen

Første foredragsholder var Marit Rekvik fra Visit Nordvest. Hun snakket om reiselivstrender i 2019, før hun mot slutten av dagen snakket om digital synlighet og hvordan man skal få produktene sine ut i markedet.

En av trendene Rekvik la vekt på, var at bærekraft har utviklet seg til å bli et viktig element også innen reiselivet.

– Skal man bygge noe nytt i reiselivet nå, må bærekraft ligge i bunnen. Det er en tydelig trend, som alle som tenker på å starte opp nye prosjekt må ta hensyn til.

Rekvik viste også til at, når det gjelder overnattingsplasser innen reiselivet, er komfort viktigere for turistene enn noen gang tidligere.

– Turistene er ikke lenger fornøyde med å se norsk natur og så legge seg i en halvdårlig seng. De vil ha komfort i overnattingstilbudet, i tillegg til å oppleve natur, mat og kultur. Det må derfor være fokus på kvalitet i alle disse leddene, fortalte Rekvik.

Overturisme er også en økende trend, ifølge Rekvik.

– I byer som Venezia og Barcelona, samt på Mallorca, er det konflikter mellom fastboende og turister. Den utfordringa har vi heldigvis ikke her, bortsett fra at vi kanskje ser tendensene i Geiranger eller på Atlanterhavsvegen i korte perioder om sommeren.

– Reiselivs-Norge har fokus på å ikke havne i samme situasjon, men per i dag kan vi faktisk snu dette til noe positivt for oss, for vi har god plass her.

Dagens turister er villige til å bruke mer penger på å kjøpe tjenester enn før, og dagens trender viser at turistene gjerne vil være med på å gjøre en forskjell i samfunnet de besøker, sier Rekvik.

– De vil gjerne føle at de bidrar, samtidig som de får oppleve hvordan samfunnet de besøker fungerer. Det kan være innenfor for eksempel gårdsarbeid eller søppelplukking i strandlinja, og dette er også en nisje vi kan utnytte.



Godt samarbeid med NTNU

Nestemann ut var arkitekt Fredrik Lund fra Studio Lund. Han foreleser også ved fakultet for arkitektur og design ved NTNU, som Innveno samarbeider med.

– Vi har et veldig godt samarbeid med NTNU og miljøet der, og arkitektur og design står veldig sentralt i temaet for denne workshopen, sier Håkon Fredriksen ved Innveno.

Lund holdt en presentasjon om moderne design, stor romfølelse i små rom og krav til bærekraft og gjenbruk.

Han fortalte om viktigheten av å skape uteareal under tak, og om ideen om «samtun». Det er ment som et mer sosialt alternativ til eneboliger og villaer.

– Et konkret eksempel jeg har jobbet med er et samtun, der fem vennepar bygger hvert sitt hus på 50 kvadratmeter hver, i tillegg til et stort felleshus de disponerer sammen.

– Jeg tror dette vil bli mer populært i fremtiden, for det må jo være mye hyggeligere å bo sammen med venner enn alene, spesielt for eldre mennesker.

Lund slo fast at han mener at vi om hundre år kommer til å se på den tidsperioden samfunnet nå er i som en avsporing.

– Det er helt ubegripelig hvor vakker naturen er, og hvor lite vakkert vi bygger. Det er et paradoks at vi ikke er bedre til å innrette oss naturen enn vi er, der må vi finne tilbake til noen gamle verdier.

– Målet må være at vi blir så gode til å lage boliger at folk ikke har behov for hus eller hytte nummer to og tre, eller å dra til Syden på ferie. Klarer vi å lage gode nok hus, kan dette fungere både som hus og hytte, og et sted folk synes det er utrolig fint å være.



Fredrik Lund fra Studio Fredrik Lund kom med mange betraktninger rundt moderne design.



Bjørnås presenterte Rindalshytter-prosjekt

Magne Bjørnås fra Rindalshytter presenterte bedriftens Småhus-prosjekt, som har slagordet «Tenk stort, bygg smått».

Prosjektet starta i 2011, i samarbeid med designer Ole Petter Wullum.

– Vi gikk litt bort fra den tradisjonelle hytta, for å få bedre tilpasning til tomt, og mindre terrenginngrep, sier Bjørnås.

Målet med Rindalshytter-prosjektet var også å skape gode uteplasser, samt gi folk mulighet til rimeligere tilgang til hyttemarkedet.

– Vi endte opp med tre grunnstørrelser, for å ha rammer å jobbe ut fra. Vi har fulgt litt byggeklosse- og elementtankegang her, og starter med en ganske rimelig fra-pris på «skallet». Så kommer tillegg ut fra en plukkliste, der folk velger etter ønske og behov.

Småhusprosjektet har mottatt støtte fra Norsk Designråd og Innovasjon Norge, og fikk designprisen Design Award Tecnhoport i 2012.

– Vi fikk mye oppmerksomhet etter lansering, og det har vært bra med både forespørsler og tilbud.

Innenfor konseptet har kundene mange valgmuligheter.

– Kundene har mulighet til å utvide antall bygg på tomta ut fra behov og økonomi, og også mulighet for massivtre. Her har man muligheten til å få mange funksjoner i et lite bygg, sier Bjørnås.



Magne Bjørnås presenterte Rindalshytter-prosjektet "Småhus" under workshopen fredag.

Fornøyde med dagen

Marit Krekvik var i sitt foredrag om digital synlighet i reiselivet klar på at man må finne riktige kanaler for å nå sitt ønskede publikum, og at det er viktig at man tar eierskap til det man forteller, og dermed kommuniserer sin historie.

– Og man må alltid jobbe med mobil først, når man skal utvikle noe. Det har blitt slik at majoriteten av alle som søker informasjon nå går inn på nettet via mobil. Og den andelen kommer bare til å øke, sier Krekvik.

19 år gamle Nicolai Følstad Austad og 20 år gamle Olav Marius Skjærvø Bakken fra Røra i Inderøy kommune startet i fjor sommer opp AnyTimeBed, som tilbyr sovestasjoner på 10 kvadratmeter.

– Jeg fikk ideen fordi overnattingskostnadene ofte er de som drar i vei mest når man er på vei fra et sted til et annet. Derfor begynte jeg å gruble på om vi kanskje kunne ordne et nytt og bedre overnattingsalternativ, sier Austad, og forteller videre:

– Sovestasjonene våre står ved bensinstasjoner og turistattraksjoner, og de får mersalg fordi kundene våre kjøper mat og annet de trenger der. Derfor får vi ha sovestasjonene våre der gratis.

Bookingen skjer til AnyTimeBed, som sender kundene en kode for å åpne smartlåsen på inngangsdøra. Sovestasjonene inneholder to køyesenger, og dermed fire soveplasser, fortalte Austad og Bakken.

De to unge gründerne håper at lokale bedrifter i Surnadal og Rindal kan være aktuelle for å bygge sovestasjoner for bedriften deres.

Etter AnyTimeBed sitt foredrag tok Aud Lindset Drågen fra fylkesmannen ordet:

– Det har vært kjempeinteressant, og en veldig, veldig bra dag, rent faglig.

Innvenos Magne Løfaldli var også fornøyd med samlingen.

– Dagen viser hvor mange nye muligheter som ligger her. Vi vil fortsette med dette, og få til et utviklingsprosjekt på det. Med den gode erfaringa vi har med nettverkssamarbeid vil vi fortsette i den ånden, der vi løser og deler ting i fellesskap, sier han.