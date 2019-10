Politiet ønsker tips om stjålet firehjuling

Politibetjent Per Gjeldnes ved Surnadal lensmannskontor forteller at en firehjuling ble stjålet fra Øravegen i Surnadal, området ved Sentrum Motor. Dette skjedde sannsynligvis natt til fredag 4. oktober. Firehjulingen er en 2016-modell av merket Can-Am, svart og orange. Den sto parkert på en tilhenger. Kjøretøyet er registrert som traktor med kjennetegn/registreringsnummer VZ 7135. Politiet er interessert i tips, om noen har sett firehjulingen, eller har observert at den ble kjørt eller fraktet vekk fra området. Kontakt politiet på 02800.

Les mer om saken i Driva.

Natt til søndag hadde politiet en promillekontroll på Eidet i Surnadal. Ca 20 bilførere ble kontrolllert, men ingen hadde promille. En bilfører fikk mangellapp på bilen fordi den hadde to piggdekk og to sommerdekk. Dette er ikke tillatt på personbiler, forklarer Gjeldnes. Dersom man har piggdekk på en personbil, så skal det være piggdekk på alle hjul.