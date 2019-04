Politiet etterforsker voldshendelse

Det var ingen våpen involvert i hendelsen. Flere var til stede på privatfesten, men så vidt politiet vet var bare to av dem involvert i slåsskampen. Politiet er nå i gang med vitneavhør, for å skaffe seg et bilde av hva som skjedde.



Henlagt etter bevisets stilling

En annen voldssak fra Rindal, fra oktober i fjor, nå er henlagt. Den fornærmede i denne saken var en kvinne i 30-åra. Det var en mistenkt gjerningsmann, på samme alder, i nær relasjon til den fornærmede kvinnen. Det var ikke våpen involvert i hendelsen, og mannen ble ikke pågrepet. Nå opplyser Ormset at politiets jurist har henlagt saken etter bevisets stilling.



Rolig siste døgn

Politiet har ellers ingen nye hendelser å melde om i vårt distrikt siste døgn.

Vegtrafikksentralen Midt meldte torsdag ettermiddag om en lastebil som hadde kjørt av vegen på fv65 på Rindalsskogen, og at vegen var stengt i korte perioder i forbindelse med bilbergingen.