Polaris Nordmøre har blitt KTM-forhandler

Odd Inge Kvernberg

- Fra og med i dag er vi offisiell KTM-forhandler. Vi er forhandler nr 15 i Norge og har fått tildelt distrikt Midt-Norge, sier daglig leder Odd Inge Kvernberg hos Polaris Nordmøre.

Torsdag arrangerte bedriften "Grand Opening" i samarbeid med KTM-sportmotorcykle Scandinavia. Det ble servert grillmat, og importøren stilte med flere demosykler for prøvekjøring. Da Trollheimsporten var innom på ettermiddag kunne Kvernberg fortelle at de allerede hadde solgt de første motorsyklene. De kjører nå en kampanje, der kjøperen får med en gratis utstyrspakke til en verdi av flere tusen kroner.



Godkjent MC-verksted

Polaris Nordmøre har nå også godkjent MC-verksted. Flere av de ansatte har fagbrev som motorsykkelmekaniker. Kvernberg understreker at her er alle velkomne med sin motorsykkel, ikke bare med KTM. De tilbyr service og vedlikehold av alle MC-merker.



Flere bein å stå på

Bedriften på grensa mellom Surnadal og Rindal har satset på fritidskjøretøy i mange år. Det går i snøscooter og ATV, og omsetningen har økt år for år. ATV selger de hele året, men snøscooter er naturlig nok sesongvare. Derfor har Polaris vært på utkikk etter noe som kan gi mer omsetning i sommersesongen. Motorsykler gir bedriften flere bein å stå på, og mulighet for en mer jevn omsetning gjennom hele året.

Kvernberg påpeker at det er mange likheter mellom kjøretøygruppene som Polaris selger. Blant annet kan man langt på vei bruke samme type bekledning og sikkerhetsutstyr både på snøscooter, ATV og MC. Det gjelder både hjelmer, hansker, jakker, bukser og sko. Så snøscooter, ATV og MC er absolutt en god kombinasjon. Det er heller ingen intern konkurranse mellom Polaris og KTM.



KTM-sykler på rekke og rad



Tar stadig større markedsandeler

KTM har sitt hovedkontor og fabrikk i Østerrike. Det er datterselskapet KTM Sportmotorcycle Scandinavia AB som importerer sykler til Norge, Sverige og Danmark.

Joacim Paulsson fra KTM Sportmotocycle Scandinavia AB forteller at KTM er mest kjent for sine konkurrransesykler, men de får stadig større markedsandel i Skandinavia på gatesykler også. De selger nå 1800 enheter i året i Norge, og ligger på fjerdeplass på statistikken over markedsandeler på tunge motorsykler. Paulsson forteller at markedsandelen er enda større på konkurransesykler og lett motorsykkel.



Joacim Paulsson fra importøren med flere demosykler for prøvekjøring.



God sikkerhet er vårt ansvar

Paulsson forklarer at KTM har stort fokus på moderne teknologi, og at de har satset stort på sikkerhet de siste åra. Sikkerhet har blitt stadig viktigere for å framstå som en seriøs leverandør i dette markedet.

- Vi har utviklet ABS-bremser og tracion control, blant annet. Det er vårt ansvar som produsent. Mye av dette er mer komplisert på motorsykler enn på biler. Men nå er vi verdensledende innen sikkerhet, sier han.

Odd Inge Kvernberg påpeker at alle gatesyklene som selges hos Polaris Nordmøre nå, også de minste lett-motorsyklene, har ABS-bremser.



Komplett leverandør av fritidskjøretøy

- Avtalen med KTM gjør oss til en mer komplett leverandør på fritidskjøretøy. Vi er stolte og glade over å få samarbeide med en så stor og seriøs aktør i markedet, sier Kvernberg.

Det var mange som benyttet seg av muligheten for prøvekjøring på lanseringsdagen. En av dem var Eli Solvik. Hun har kjørt motorsykkel i mange år, og tok seg en prøvetur med KTM til Romundstadbyga. Hun syntes sykkelen fungerte fint, og teknologien er i alle fall i orden. Hun synes det er veldig bra at Polaris når blir MC-forhandler, og ikke minst at de har fått godkjent MC-verksted. Det er det absolutt et marked for, tror hun.



F.v. Odd Inge Kvernberg, Arild Elshaug, Hans Olav Hendseth, Joacim Paulsson (KTM), Ailin van Til, Odd Arne Negård, Bjørn Moe, Tobias Lundmark, Olav Sæter, Alf Ole Elshaug og Anders Moen.