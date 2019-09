Polaris Nordmøre AS fikk motivasjonsprisen

Rindal Sparebanks motivasjonspris skal både bidra til å motivere og bidra til tiltak som kommer allmenheten og lokalsamfunnet til gode. Prisen kan tildeles bedrifter og enkeltpersoner som gjennom egne initiativ har startet næringsrettede aktiviteter som antas å få varige positive konsekvenser for rindalssamfunnet og ringvirkninger til lokalt næringsliv.

Motivasjonsprisen er tenkt som et klapp på skulderen og en ekstra oppmerksomhet til noen som har gjort noe spesielt og viktig i næringslivet det siste året eller over tid.

Størrelsen på prisen er kr. 10.000 hvis den tildeles enkeltpersoner, og kr. 25.000 hvis den tildeles bedrifter.

Når en bedrift mottar Rindal Sparebank Motivasjonspris, ønsker banken at prispengene skal brukes til et godt velferdstiltak til felles nytte og glede både for bedriften og bedriftens ansatte.



Odd Inge Kvernberg, Arild Elshaug og Alf Ole Elshaug fra Polaris Nordmøre tok i mot prisen fra banksjef Magne Bjørnstad. De var overrasket og glade for å få prisen.



Dette er begrunnelsen:

I likhet med mange andre bedrifter har også årets prisvinner startet i det små, og som de fleste andre grundere er drivkraften lidenskap og et stort engasjement i oppstartsfasen. Klarer en å opprettholde lidenskap og engasjement er sjansen enda større for å oppfylle drømmen med å skape en egen bedrift.

Skal man lykkes med å etablere en bedrift vil det som oftest være lange arbeidsdager og helger – og timer kan en ikke finregne på i en oppstartsfase. Årets prisvinner er slett ingen døgnflue og har blitt et veletablert firma i distriktet som har vist en fin utvikling over mange år.

Å hvilke på sine laurbær er et begrep – etter en god prestasjon kan en slappe av og slå seg litt til ro. Både innen idrett og i næringslivet er det en skummel strategi, og årets prisvinner har i intervju gitt uttrykk for at en hele tiden må ha fokus på morgendagens oppgaver, og at en må ha et mål om å bli bedre. Har en i tillegg fokus på en kjent fotballtreners «godfotteori» gjennom å utnytte sine styrker, og fokusere på å dra lasset i lag gjennom godt teamarbeid – er mulighetene store for å lykkes.

Med gode etterspurte produkt og god kundeservice i alle ledd, vil man også få fornøyde kunder – og fornøyde kunder vil en ofte ha et langvarig kundeforhold til. For alle som driver innenfor handelsvirksomhet er det helt avgjørende for å få nye kunder – men også bevare eksisterende kundeforhold.

Året prisvinner driver innenfor handel, og med en kombinasjon av litt galskap, litt flaks, men aller mest dyktighet og hardt arbeid, har de blitt en veletablert bedrift som har sitt markedsområde hovedsakelig i Midt-Norge, men også enda videre.

De har gitt begrept grensehandel en ny dimensjon – og i ei tid hvor kjøpesenter og netthandel presser handelsstanden både i by og bygd – bidrar prisvinneren til handelslekkasje inn i distriktet. Fra den spede start så langt tilbake som i 2001 har de i dag vokst til en bedrift med ca. 10-12 ansatte og en omsetning på hele 40 millioner i 2018 – og de har en målsetning om 50 millioner i omsetning og enda flere ansatte i 2019. Etter 15 års drift bygde de i 2016 både ny butikk og nytt verksted for å gi enda bedre kundeopplevelser innenfor salg og service.

Bedriften har gjennom godt salg av fritids- og nyttekjøretøy gjort seg så godt bemerket at den norske importøren innstilte dagens prisvinner til den mest prestisjefylte prisen en kan få fra den amerikanske produsenten – og det var en stolt representant for bedriften som var over til Polaris Interntional i Minnesota tidligere i sommer og mottok hedersprisen President’s Award.

Prisvinneren er nå så godt vant med utmerkelser og god omtale – at årets motivasjonspris konkurrerer neppe med President’s Award – men det er en stor glede å tildele årets motivasjonspris for 2019 til Polaris Nordmøre AS.



Trollheimsporten gratulerer!