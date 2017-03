Poengdeling mot Lensvik

Hjemmelaget ledet 11 - 9 til pause, men Surnadal jobbet seg inn i kampen igjen og ledet med fire mål midtveis i andre omgang. Det virket som at Surnadal hadde kontroll på kampen på dette tidspunktet, men Lensvik ga ikke opp og utlignet til 19 - 19 to minutter før slutt. Flere mål ble det ikke i hektiske sluttminutter, og kampen endte med poengdeling.

Både trener og spillerne på Surnadal var frustrerte etter kampen, og opplevde at dommerne bidro til at de tapte ett poeng.

- Dessverre kommer dommerparet veldig i fokus utover kampen, og vi føler oss direkte bortdømt. Vi har nok aldri opplevd maken, så vi skal være glade for at vi fikk med oss ett poeng. Det var nok umulig for oss å vinne i dag, sier trener Ole Magnar Ulvund.

Surnadal var ett poeng foran Lensvik på tabellen før kampen, så tabellsituasjonen er uforandret etter lørdagens kamp.

Kine Bjørseth ble av en jury kåret til banens beste for Surnadal.

Neste uke skal Surnadal spille hele tre tøffe kamper på tre dager. Fredag kommer tabellfirer Orkanger 2 til Surnadal idrettshall, og søndag reiser damene til Trondheim før å møte serieleder NTNU 3 og tabelltreer Strindheim 2.

Lensvik - Surnadal 19 - 19 ( 11 - 9 )

Ane Lyngstad

Kine P. Sæter

Kine Bjørseth 6

Jorunn E. Storholt 1

Marte Dalsegg 1

Siv Helen Mikkelsen

Hildegunn Henden Dalsegg 1

Ane Vasskog 2

Elinor Sæterøy

Kristin Heggset 3

Ana Pimentel 2

Mari Vattøy 3

Arkivbilde