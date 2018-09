Poengdeling i viktig bortekamp

Søndagens kamp var svært viktig for begge lag. Før serierunden var Byåsen KF 2 plassert under streken på tabellen med 8 poeng, mens Surnadal/Søya/Todalen lå to plasser foran med 11 poeng.

Det startet så bra for Surnadal/Søya/Todalen, som gikk opp i ledelsen i det 26. spilleminutt etter scoring av Thea Holten (bildet). Gjestene hadde mange store sjanser, men klarte ikke å få ballen i mål flere ganger. Tre minutter før full tid utlignet hjemmelaget til 1 - 1, og det ble dermed poengdeling på Byåsen Arena og uendret tabellsituasjon for begge lag. Byåsen KF 2 ligger fortsatt under streken på tabellen med 9 poeng, og Surnadal/Søya/Todalen på stedet hvil på 7. plass med 12 poeng.

Tre tøffe kamper gjenstår for Surnadal/Søya/Todalen, som skal møte lag som kjemper i toppen av tabellen. Først blir det hjemmekamp mot Trondheims-Ørn 2 på Søyabanen, før sesongen avsluttes med bortekamper mot Molde og FK Fortuna.

Se tabellen her

Kampfakta Byåsen KF 2 - Surnadal/Søya/Todalen 1 - 1 ( 0 - 1 )

Kristine Mikkelsen

Anne Biret Holmestrand

Ragnhild Snekvik

Ingvild Berg

Lone Kvande Brøske

Ane Mogstad

Gro Jeanette Gjørsvik

Ragnhild Smevoll

Emma Sæther

Thea Holten

Mari Gjul



Marit Ingeborg Ansnes

Marte Næss

Marte Nes

Guro Strøm Solli

Hedda Aasbø