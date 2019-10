Det var gjestene fra Trondheim som kom best i gang i Rindalshuset, og ledet 3 - 1 etter seks spilleminutter. Rindal våknet, og gikk opp i ledelsen 5 - 4 sju minnutter senere. Lagene fulgte hverandre tett, men Rindal var ett og to mål foran i målprotokollen resten av omgangen. Til pause var stillingen 11 - 11.

Kampen bar preg av at det var første seriekamp. Rindal består av mange nye spillere, og det tar tid å spille sammen et lag. Litt for mange personlige feil og unøyaktighet fra hjemmelaget, ga gjestene muligheten til å holde seg inne i kampen. Gøy HK scoret omgangens to første mål, men Rindal slo nok en gang tilbake og overtok ledelsn på stillingen 14 - 13. Med drøye tre minutter igjen av kampen gikk gjestene på nytt opp i ledelsen, men Mona Bolme Nonstad utlignet til 17 - 17 når det gjenstod to og et halvt minutt av kampen. Begge lag hadde flere gode sjanser til å avgjøre kampen, men flere mål ble det ikke og dermed poengdeling i første seriekamp.

I avdelingens andre kamp vant NTNUI 19 - 8 over Kyrksæterøra.

Neste kamp for Rindal 2 er 29. oktober. Da blir det lokaloppgjør mot Meldal i Rindalshuset.



Mor og datter: Gro Anita Midtlyng og Karen Syrstad er sikre fra sine kantposisjoner, og scoret sju av målene til Rindal.

Se tabellen her

Kampfakta Rindal 2 - Gøy HK 4 17 - 17 ( 11 - 11 )

Maren Rønning

Vanja Mossefinn

Karen Syrstad 5

Berit Okstad

Mathea Røen 2

Mona Bolme Nonstad 4

Gro Anita Midtlyng 2

Elin Landsem

Kjersti Andreassen

Ingrid Kirkholt

Siv Helen Mikkelsen 2

Marit Grytbakk 1

Ragnhild Evjen

Emma Skjølsvold-Aasen 1