Plateutgivelse med trøkk

sPoonman startet opp med Frank sPoon Botten i 2004. De fire første platene gav han ut i forbindelse med å prøve å få seg kvinnfolk, som han selv fortalte lattermildt under konserten. Men det gav dårlige resultater. Og fortsatte:

-Jeg har sagt til Linda at det ikke blir noe album til henne, for da er jeg redd det ikke går så bra.

Tekster om egenopplevde hendelser

Så denne gangen ble det ikke noe kjærlighetsalbum. Botten har heller tatt tak i egenopplevde, vanskelige hendelser. Det resulterer til sterke tekster.

«The Fire of ´92» handler om da livsverket til faren brant ned, mens en annen tekst handler om hans avdøde onkel.

Sangen med samme tittel som albumet «The Adamant» handler om da sønnen hadde en lang og alvorlig sykdomsrunde for noen år tilbake. De bruker «sykehuslyder» for å forsterke formidlingen.

Trass alvorlige tekster om triste historier fra livet gir frontmannen plass til humoristisk snakk mellom sangene med diskusjoner med publikum som skaper latter i salen.

Blitt en gruppe

Nå består sPoonman av fire bandmedlemmer; Frank sPoon Botten (gitar og vokal), Ola Langli (gitar og koring), Torbjørn Kvande (bass og koring) og Jon Landsem (slagverk).

Botten er veldig glad for å ha denne trioen med på laget, og bildet på plata symboliserer at de nå er et band. Det er nemlig et bilde av alle disse fire mennene, som Rolf Paulsen har satt sammen til étt ansikt.

Mye skryt og ros

Tirsdag rundet Botten 40 år, og suksessen med releasekonserten var en flott bursdagsgave.

For med Rune Dalager som lydmann og Steinar Sæter´s strålende lysshow, sørget de alle sammen for at det ble en enormt bra helhet med skikkelig bra trøkk på kulturhuset fredag kveld.

Etterpå var det signering av Vinyl og CD og salg av t-skjorter ute i foajéen. Det var mange fornøyde publikum som stod og ventet i kø - med brede smil og masse skryt og ros.

Da er plata slept, og releasekonserten over. De skal ut på oppdrag å spille allerede neste helg under Surnadal Konseptutvikling (SKUV) sitt arrangement på Thon Hotel Surnadal.









Frontfiguren viser frem vinylplata for publikum.





Her kan du lese fra da Trollheimsporten besøkte sPoonman i januar.