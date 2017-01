Planleggingen av Nye Øye fortsetter

Rådmann Knut Haugen la frem sin vurdering av saken, hvor han understreker at rådmannens tilråding om å blant annet å spare opp en egenkapital i fond og sette videre planlegging av byggeprosjektet på vent ikke nødvendigvis tilsier å stoppe prosessen helt. I forprosjektet som foreligger i dag, hvor byggingen har en prislapp på rundt 155 millioner, budsjetteres det med et underskudd opptil 9,3 millioner frem til 2020. Rådmannen synes det derfor er en god måte å tenke på, å spare litt først så kommunen slipper å låne.

- Det er ikke et forslag om å stoppe, bare et varsko på den finansielle siden, sier Haugen.

Motstridende syn på muligheter

Ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) har et utpreget positivt syn på saken og levner liten tvil om at det er et sterkt politisk ønske om å bygge Nye Øye skule - nå. Ellers risikerer vi at verneombud stenger skolen på grunn av forholdene på det som er arbeidsplassen til både ungene våre og de ansatte, mener Nyheim. Hun hevder det er mulig å finne måter og kreative løsninger og få det til – og peker på at også kommuner som står på ROBEK-lista tar opp lån.

- Låneporteføljen til Surnadal kommune er ikke så stor i forhold til andre kommuner, sier Nyheim.

Hun har troen på at det blir mer til kommunene med et regjeringsskifte, peker på en historisk lav rente, og foreslår at kommunen flytter på investeringsprosjekter.

- Utfordringene ligger i driftsutgiftene, men dette skal vi prøve å finne en løsning på. Vi skal ikke sette noe på vent.

Denne innstillingen mener Nils Håvar Øyås (Sp) er uansvarlig og fremsetter et forslag som ikke er økonomisk realistisk. Øyås støtter samtidig rådmannens forslag om at formannskapet tar grep om de finansielle rammene nå – og ikke senere. Han mener alternativet som foreligger i dag er for dyrt, og at formannskapet må finne alternative løsninger.

- Rammene må ned. Vi må se på hva vi har å rutte med og planlegge etter det. Vi må gjøre noen skikkelig tøffe grep i drifta vår skal vi få råd til å bygge skole. Det vil bety at kommunen må vri drifta over fra eldre og helse til unge og skole, sier Øyås.

- Vi trenger ikke nødvendigvis å si at vi trenger å dreie driften fra eldre og helse, men må kunne se på driften i oppvekstsektoren uten å redusere til dårligere forhold for de eldre. Vi har tid til å tilpasse driften parallelt med at prosessen går sin gang, mener Oddny Hoem (Ap).

Debatt om skolestruktur

Hvis man tilpasser skolebygget etter dagens skolestruktur, kan kostnadene reduseres betraktelig, mener Øyås. Han peker på at dagens bygg har kapasitet til alle elever i kommunen og at man ved å beholde dagens skolestruktur kan redusere areal på undervisningsrom. Med fortsatt drift på alle skolene blir investeringen av nye Øye så redusert arealmessig at det blir en bonus. Her kan det spares minimum 12-15 millioner, sier Øyås.

Lilly Gunn Nyheims partifelle varaordfører Helge Røv la frem forslag fra partiet hvor planlegginga fortsetter uten stopp, men hvor man starter en utredning om skolestrukturen. Både han og Oddny Hoem (Ap) understreker at prosessen ikke må dreneres videre.

- De har vært tålmodige på Øye. Arbeidsforholdene er under enhver kritikk, og vedlikehold utsettes. Vi kan ikke utsette lenger, fastslår Røv.

Kathrine Mauset (H) forstår ikke hvorfor kommunen ikke skal ha råd til å stoppe prosessen. Hun mener kommunen ikke trenger å gape over mer enn nødvendig nå, men heller bygge på ekstra om kommunen plutselig ser en eksplosjon i elevtall.

- Vi må bare registrere at avstanden mellom posisjon og opposisjon er stor i denne saken, sier Mauset. På vegne av opposisjonen fremla hun et endringsforslag hvor planlegginga av byggeprosjektet fortsetter med en maksimal ramme på 120 millioner og administrasjonen ser på andre investeringer i kommunen.

Rådmannens tilråding fikk ingen stemmer i formannskapet, mens opposisjonens forslag falt mot tre stemmer. Formannskapet vedtok følgende:

- Planlegginga av nye Øye skole fortsetter uten stopp.

- Planleggingsarbeidet med forprosjektet for ny skole på Øye skoleområde blir ført fram til overlevering av avtalt og bestilt forprosjektrapport 21.02.17. Rapporten blir lagt fram for Plan- og byggjenemnda for Øye skuleområde 15.03.17 og kommunestyret 30.03.17.

- Det skal være med en økonomisk oversikt over eventuelle samløsninger mellom skolene i kommunen.

- Administrasjonen starter en utredning om skolestrukturen i kommunen, som skal legges frem for Hovedutvalget for oppvekst med flere alternativer.