Planlegger digitalt folkemøte

Bildet over: Tove Schei og Vigdis Trønsdal med digital postkasse og bankens app på mobilen.



Tove Schei er digital rådgiver i Rindal kommune, og Vigdis Trønsdal jobber med sak og arkiv. De jobber begge mye med digitaliseringsprosessen i kommunen, og de har merket seg at det fortsatt er et fåtall av innbyggerne som har digital postkasse. Det er også en del som har opprettet digital postkasse, men ikke bruker den.

- Når vi sender ut brev fra kommunen kan vi se hvem som har digital postkasse, og hvem som åpner brevet sitt i den digitale postkassen. Vi ser at det fortsatt ikke er så mange som har denne løsningen, derfor må vi gjøre noe for å få flere over på digital post, sier Tove Schei.



Enklere løsninger med digital post

Fra kommunens side er det ønskelig at flere tar i bruk digital postkasse. Kommunen sparer penger på å sende ut flest mulig brev digitalt, men det er først og fremst innbyggerne som har fordeler av å bruke digitale løsninger. I den digitale postkassen er det enkelt å organisere dokumentene, og man har dem alltid tilgjengelig via mobilen.

Den enkleste løsningen er å ha digital postkasse som app på telefonen. Digital postkasse er ikke det samme som epost, men en tryggere løsning som krever sikker innlogging.

Nå planlegges en intern kampanje i kommunen, der de ansatte skal oppfordres til å opprette digital postkasse. Deretter skal det arrangeres et informasjonmøte for alle innbyggerne i kommunen og alle andre interesserte. Tove Schei og Vigdis Trønsdal vil prøve å få fram hvorfor man bør bruke digital postkasse, og hvordan det gjøres. Rindal sparebank vil også delta på folkemøtet, og fortelle om eFaktura.

Ellers har kommunen fått en del spørsmål om den nye hjemmesida, blant annet om hvordan man finner fram og hvilke tjenester man finner på hjemmesida. Dette blir også et tema på møtet. Tove Schei forteller at hun arbeider med med nye nettsider for Rindalshuset og Rindal kino. Her vil man blant annet få oversikt over kulturelle arrangementer som kommer.



Håper på mange spørsmål og tilbakemeldinger

Dato for folkemøtet er enda ikke bestemt, men planen er at det skal gjennomføres i januar/februar. Det kommer mer informasjon om møtet etter hvert.

- Vi håper at så mange som mulig kommer og stiller spørsmål og gir oss tilbakemeldinger, både unge og eldre. Det blir fint for oss å få møte brukerne og få høre om hvordan de ulike løsningene fungerer. Vi skal jo lage gode tjenester på nett, sier Tove Schei.

Hun lover at det blir en uformell tone, og at informasjonen skal legges fram på en måte som er forståelig for folk flest. Det blir mulighet for å spørre om alt man lurer på, også etter selve møtet.