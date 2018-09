Pizzalotteri

Pizzalotteriet har vært en viktig post i Rindal ILs inntektsbringende arbeid i over 30 år og vi håper fortsatt på god oppslutning. Ved å kjøpe lodder støtter du Rindal IL generelt, men inntekten går spesielt til skiavdelingen for å finansiere utgiftene til aktive langrennsløpere, poengrenn, skileik og oppkjøring av to lysløyper og løyper i Furuhaugmarka og oppover Åsan.

Rindal IL har store utgifter til oppkjøring av skiløyper, drift av tråkkemaskin, scootere og belysning.

Din støtte er derfor viktig!! Ta godt imot loddselgerne 😊