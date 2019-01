Pipelife ruster seg for fornya bærekraft

Pipelife Norge markerer i år 50-årsjubileum for opprinnelsen i Surnadal, og det er en aktiv 50-åring som nå tar grep for å bidra til at selskapet skal ha god bærekraft også i de neste 50. I allmøter i dag har derfor ledelsen informert sine ansatte om igangsettelsen av et større endringsprosjekt, BæreKRAFT100, som nettopp har dette som målsetning.

Administrerende direktør Kjell Larsen sier i en kommentar at de siste årenes markeds- og konkurranseutvikling gjør at selskapet nå trenger å optimalisere den eksisterende virksomhetet, for å møte framtida med fornya kraft og befeste lederposisjonen sin både i markedet og konsernet.

– Vi lever i en bransje og et marked som er i større endring enn kanskje noen gang. I tillegg til at dette gir oss nye og spennende muligheter blir vi også utfordret på flere områder. Derfor må vi, i tillegg til det kontinuerlige forbedringsarbeidet, nå gjøre en større analyse av hvordan vi utnytter ressursene våre på en best mulig måte, sier Larsen som forteller at prosjektet vil ha spesielt fokus på kostnadsreduserende tiltak.



Krevende omstillingsprosess

– Vi må tilpasse kostnadene våre til det økte marginpresset vi opplever – sette tæring etter næring – for å opprettholde lønnsomheten og styringsfarten vår. Dette gjelder for hele virksomheten og vil også innebære reduksjon i bemanningen innenfor enkelte områder, sier Larsen.

Han forteller at omstillingsprosessen vil bli spesielt krevende, i og med at Pipelife Norge parallelt vil ha behov for ny kompetanse for å møte framtidas krav.

– Som på de fleste andre områder i samfunnet er det sterkt søkelys på digitalisering både innenfor produksjonen vår og i markedet. Vi ønsker å fortsatt være den ledende verdiskaperen i våre markeder og tar derfor en aktiv rolle innenfor dette området også. Skal vi greie det må vi ha påfyll av kompetanse vi i dag har for lite av, sier Larsen.



Skal gjennomføres i 2019

Pipelife vil gjennomføre BæreKRAFT100 i løpet av 2019, og organisasjonsendringene som følger av prosjektet skal være vedtatt i løpet av første kvartal. Det er derfor for tidlig i prosessen å tallfeste dette eksakt, men at det totalt for bedriften kan være snakk om reduksjon av over 10 stillinger.

Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast, som bl.a. benyttes til sikker handtering og beskyttelse av vann og avløp, innendørs avløp, og elektriske kabler og installasjoner. Selskapet har fabrikker på Stathelle, Ringebu og ved hovedkontoret i Surnadal, samt salgskontorer i Oslo, Trondheim og Bergen. Selskapet har rundt 240 ansatte og en årsomsetning på over 1 milliard norske kroner.

Pipelife som inngår i Wienerberger-konsernet, har selskaper i 26 land, over 2 600 ansatte og en årsomsetning på rundt 900 millioner Euro.

Pipelife er medlem av Trollheimsporten.