Pipelife Norge AS søker lærlinger

Vil du ta læretiden din i en framtidsretta og innovativ bedrift?

Pipelife Norge AS søker etter lærlinger til fabrikken vår i Surnadal. Læreplassene er i følgende fag:





Logistikkfaget

Læretid ved Logistikk/lager. Det kreves bestått VG2 Transport- og logistikkfaget





Produksjonsteknikkfaget

Læretid i produksjonsavdelingene. Det kreves bestått VG2 Industriteknologi, eller VG3 Automatiseringsfaget





Automatiseringsfaget

Læretid i produksjons- og vedlikeholdsavdelingene. Det kreves bestått VG3 Automatiseringsfaget





Vi ser etter lærlinger som...

Viser interesse og innsikt i faget

Tar initiativ

Liker en hektisk hverdag med høyt tempo

Er til å stole på

Samarbeider godt med andre



Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt og uformelt arbeidsmiljø.

Pipelife Norge er en framtidsretta industribedrift der det satses på ny teknologi og innovative løsninger. Derfor fokuserer vi sterkt på kompetanse, både for egenutvikling av våre ansatte og for utvikling av selskapet.



Søknadsfrist 25.02.2020

Les mer på Pipelife Norge sine nettsider.