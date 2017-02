Pernille eneste premierte fra Norge

På nyåret i fjor ble det sendt bidrag fra kunststudioet KunSTudio OPP i Torvika i Surnadal, driftet av kunstfaglærer Ramute Baltruniene, til tegnekonkurransen. Fjorårets tema var skole og utdanning, og blant de 18.075 innsendte kunstarbeidene ble kun 539 premiert. 15 år gamle Pernille tegnet seg altså elegant gjennom nåløyet og ble den eneste premierte fra Norge.

Konsulen av Den tsjekkiske republikk, Oddvar Kr. Karlsen, overleverte diplomet til Pernille på vegne av den tyrkiske ambassadøren Milan Dufek. Karlsen forteller at tegnekonkurransen er blitt arrangert i 44 år, og er svært anerkjent i Tsjekkia. De premierte bidragene ble stilt ut i Lidice Gallery fra mai til november i fjor.

- Dette er litt av en prestasjon, synes jeg, virkelig dyktig og kreativt, sier Karlsen om kunstverket.

- Så er det spesielt artig at det er fra samme familie og fra ei lita grend som dette, som merkes av på kartet. Jeg var jo her i fjor også, så det begynner å bli en tradisjon, ler Karlsen.

Også i 2015 ble det nemlig sendt bidrag fra samme kunststudio, da ble Pernilles søster Kaja Sofie premiert. Karlsen oppfordrer derfor familien på det sterkeste å fortsette å sende inn sine bidrag.

Stolt mamma Nina Torvik forteller at driften av kunststudioet for tiden er satt på pause da kunstlærer Baltruniene er flyttet til Vilnius, men at hun er i dialog med flere lokale kunstnere om å plukke opp tråden igjen - så unge kunstnere vil forhåpentligvis på ny få sjansen til å briljere i internasjonal sammenheng. Anerkjennelsen fra Tsjekkia blir i alle fall satt stor pris på i Torvika.

- Veldig artig, smiler Pernille.

Pernilles kunstverk.