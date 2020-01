Permanent klubbscene på hotellet

Øystein Hjelle Bondhus, Jens E. Indergård og Håvard Stensønes fra SKUV og Ingrid Megård fra Thon Hotell Surnadal har stor tro på samarbeidet

SKUV har siden oppstarten i 2015 jobbet for å gi folk gode kulturopplevelser. Idealistene driver alt på dugnad, og all fortjenste går til nye arrangement. De står for eksempel bak suksessen Merry f***ing Christmas, og hadde også ansvaret for konsertene på laksedagene i fjor sommer.

Nå samarbeider de altså med hotellet om bruk av lokalet til det tidligere diskoteket Råkk. SKUV vil stå for arrangementene, mens hotellet tar seg av serveringen, og restaurant- og baransvarlig på Thon Hotell Surnadal, Ingrid Megård, mener at dette er en veldig god ordning for hotellet. Både Megård og SKUV har stor tro på prosjektet.

Investert i utsyr

- Det er lang vei fra konserter i foajeen til Storstua, sier styremedlem i SKUV, Håvard Stensønes. Tanken er at her kan folk kunne øve, og holde konserter i en litt mindre skala enn i Storstua. SKUV har investert i utstyr, så her skal det finnes både instrumenter, miksebord og lyd- og lysutstyr, klart til å plugges inn. Dette letter arbeidsmengden for arrangørene betraktelig. Det er en stor jobb å rigge opp og ned for de 9 styremedlemmene i SKUV. De skynder seg å tilføye at de har noen gode hjelpere og, da.

Musikkmiljøet i Surnadal er stort, ikke minst takket være kulturskolen, og styreleder i SKUV, Øystein Hjelle Bondhus, sier at de er opptatt av å ta vare på nye talenter.

- Dette er kulturskolen VKI, ler Jens Einar Indergård.

Men her er det selvsagt ikke bare rom for nykommere, dette er også en arena for «gamle» talenter. Om noen har lyst til å spille i lag eller arrangere for eksempel en jamsession, er dette et ypperlig lokale. Man kan også tenke seg at det kan brukes til andre forestillinger, som for eksempel stand-up.

Liv i bygda

Det kan også skreddersys arrangementer til for eksempel bedrifter som vil ha underholdning til julebord eller seminarer.

- Vi har et godt samarbeid med næringslivet, sier Bondhus, og særlig er Surnadal Sparebank en god samarbeidspartner.

SKUV har 5-6 arrangementer i året, men har som mål å ha enda fler. I februar vil første rockearrangement gå av stabelen, og i påska er det klart for påskejam. De hinter også om at noe spesielt vil skje i løpet av det neste halvåret. Her holder de imidlertid kortene tett til brystet, for ikke alt er spikra enda. Men vi forstår at det er bare å begynne å glede seg.

- Vi vil skape liv i bygda! sier de tre karene.