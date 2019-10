Pengene strømmer inn

Over all forventning

Anne Lise Wullum, som er aksjonsleder i Surnadal, forteller at innsamlingen har gått over alle forventning. Dette er første året av alle bøssebærerne i Surnadal har meldt seg seg som frivillige. Det var i alt 59 bøssebærere, 20 færre enn i fjor, men de rakk over det aller meste. Det er aksjonslederen veldig godt fornøyd med.



Konvolutt hvor vedkommende ikke var hjemme da bøssebærerne kom.



Det ble servert kaffe og kaker i Surnadal Sparebank. Eva Øye Sande, Odd Arild Sande og Ella Bolme tar en velfortjent kafferast. Eva har vunnet 3 premier, blant annet moppeutstyret vi ser litt av til venstre i bildet.



Ca kl 7 mandag morgen var det samlet inn kr 259 545,- i Surnadal. Det tilsvarer kr 43,78 pr innbygger og 20. plass i Møre og Romsdal.

Sjekk oppdatert resultat for Surnadal her. Her kan du også se en liste over større bidrag til aksjonen.



Mindre kontanter enn tidligere

I Rindal ble TV-aksjonen gjennomført på tradisjonelt vis. Rodelederne leverte bøssene til aksjonskomiteen i Rindal Sparebank.



Åge Jonli, rodeleder i Lomundalen/Rørdalen, og Bodil Arnestad, rodelder i Løfall, har levert sine bøsser til Magnar Dalsegg, Vibeke Langli og Kristin Langli for opptelling.



Ca kl 7 mandag morgen var det samlet inn kr 148 614,- i Rindal. Det tilsvarer kr 73,28 pr innbygger og 9. plass i Trøndelag. Opptalt beløp fra bøssene var kr 65.444,- Det ble samlet inn betydelig mindre i kontanter enn i fjor, men det er grunn til å tro at det kommer inn tilsvarende beløp, eller mer, via Vipps og andre betalingsløsninger.

Sjekk oppdatert resultat for Rindal her. Her kan du også se en liste over større bidrag til aksjonen.



Bildet øverst: Helga Krangnes, Elinor Bolme, Eva Hagen, Martha Torvik, Odrun Gjerstad, Ella Bolme, Markus Bolme, Sverre Fiske, Tora Waag, Øyvind Magnor Bøe, Anbe Lise Wullum og Margrethe Svinvik.