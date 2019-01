Panterekord for Røde Kors i Trøndelag

Marita Hoel Fossen, daglig leder i Nord-Trøndelag Røde Kors, Sør-Trøndelag Røde Kors og Trondheim Røde Kors, minner om at Pantelotteriet er en vinn-vinn-situasjon, selv om du ikke vinner noen av pengepremiene. (Foto: Marius Tvinnereim / Røde Kors)

– Det er helt fantastisk!, sier Marita Hoel Fossen, daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors og Nord-Trøndelag Røde Kors om den store økningen.

Hun uttrykker stor takknemlighet til alle som har trykket på Røde Kors-knappen på panteautomatene i fylket.

– Pengene vi får fra Pantelotteriet er noe så sjeldent som frie midler. Lokalforeningene kan bruke pengene der behovet er størst i kommunene. Økningen på hele 28 prosent gir oss mulighet til å styrke vår innsats for å bekjempe humanitær nød i Norge. Nå kan vi hjelpe enda flere mennesker, sier Hoel Fossen.

Totalt fikk Røde Kors 47 millioner kroner fra Pantelotteriet i 2018, en økning på ti millioner kroner siden 2017. Halvparten av disse midlene gikk til de lokale Røde Kors-avdelingene.

– Pengene lokalforeningene får fra Pantelotteriet kan brukes der behovet er størst, som for eksempel å styrke tilbudet om besøksvenner til ensomme eldre, tilby flere møteplasser for barn og unge, eller å sørge for at de frivillige i hjelpekorpset har utdanning og redningsutstyr til å berge liv og helse, sier Hoel Fossen.

Hun minner om at Pantelotteriet er en vinn-vinn-situasjon, selv om du ikke vinner noen av pengepremiene.

– Å spille på Pantelotteriet med tomflaskene dine som innsats gagner både miljøet og lokalsamfunnet. Jeg håper virkelig at trønderne ser hvor viktig den frivillige innsatsen er lokalt, og hvor mye det betyr for oss at de velger å benytte seg av Pantelotteriet når de panter, sier Hoel Fossen.



REMA1000 på topp

Butikken i Trøndelag som skaper mest penger til Pantelotteriet er Rema 1000 Stavset. I løpet av 2018 bidro kundene her med pant for hele 232 464 kroner. På andreplass ligger Rema 1000 Bromstad med 183 590 kroner.

– Samfunnsansvar er et grunnleggende element i vår forretningsidé, så det er kjempefint å se at våre kunder støtter sitt lokalsamfunn gjennom Pantelotteriet, forteller Vidar Andersen, regionsdirektør i Rema 1000 Midt-Norge.

Andersen er glad for at Rema 1000 har fått være med på utviklingen av Pantelotteriet, og sier at butikkjedenes kunder er ivrige pantere.

– Det enkle er ofte det beste, og Pantelotteriet er en enkel og genial måte å vise samfunnsansvar på, sier han.

Regionsdirektøren var selv frivillig i Hemne Røde Kors Hjelpekorps i flere år, og er fortsatt medlem. Han har bidratt til å redde liv, mye takket være den opplæringen han fikk i Røde Kors.

– Det frivillige redningsvesenet blir viktigere fremover, med økt fjellturisme og mer ekstremvær. Det å ha organisasjoner som bidrar til å redusere ensomhet er også viktig, for møter mellom mennesker kan ikke erstattes av sosiale medier, sier Andersen.

Siden 2008 har totalt 67 personer vunnet toppgevinsten, og i løpet av 2018 ble 14 personer pantemillionærer. I september ble en 25-årig sykepleier pantemillionær på Kiwi på Valentinlyst i Trondheim.

Dette skriver Røde Kors i Trøndelag i en pressemelding torsdag.

Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri der flaskepant brukes som innsats i panteautomater. Pantelotteriet drives av Norsk Pantelotteri AS, et selskap eid av Røde Kors og Olav Thon Gruppen. Se mer informasjon på pantelotteriet.no.



Frivillige fra Oppdal Røde Kors Hjelpekorps møtte skikkelig ruskevær og dårlig sikt under en lete- og redningsaksjon ved Hornet i Gjevilvassdalen i 2017. Personen ble funnet i god behold og fraktet ned fra fjellet. (Foto: Kristin Gjønnes / Oppdal Røde Kors Hjelpekorps)



Aud Kristiansen får besøksvenn gjennom Røde Kors i Trondheim. Her det aller første møtet med besøksvenn Solveig Reitan i desember 2018. (Foto: Marius Tvinnereim / Røde Kors)



Topp 5 butikker sør i Trøndelag i markedsandel (andel av panten som satses i Pantelotteriet)

1. Meny Lade 24,14% (Omsetning: Kr. 66 659)

2. Meny Sverresborg 21,77% (Omsetning: Kr. 51 586)

3. Meny Moholt 20,31% (Omsetning: Kr. 97 356)

4. Meny Solsiden 19,7% (Omsetning: Kr. 79 499)

5. Kiwi Ranheim 19,63% (Omsetning: Kr. 96 758)



Topp 5 butikker sør i Trøndelag i omsetning (bidrag til Pantelotteriet)

1. Rema 1000 Stavset 232 464 kroner

2. Rema 1000 Bromstad 183 590 kroner

3. Rema 1000 Rosenborg 182 035 kroner

4. Rema 1000 Byåsen 162 637 kroner

5. Rema 1000 Ranheim 150 127 kroner



Topp 5 butikker nord i Trøndelag i markedsandel (andel av panten som satses i Pantelotteriet)

1. Spar Flatanger 15,77% (Omsetning: Kr. 46 482)

2. Meny Magneten 15,04% (Omsetning: Kr. 31 611)

3. Spar Sørsileiret 12,92% (Omsetning: Kr. 8 155)

4. Rema 1000 Inderøy 12,6% (Omsetning: Kr. 50 188)

5. Kiwi Moan 11,01% (Omsetning: Kr. 35 665)



Topp 5 butikker nord i Trøndelag i omsetning (bidrag til Pantelotteriet)

1. Rema 1000 Husbyfaret 124 184 kroner

2. Rema 1000 Røstad 86 496 kroner

3. Rema 1000 Rock City 82 967 kroner

4. Rema 1000 Hell 81 646 kroner

5. Rema 1000 Nordsia 77 183 kroner



Så mye fikk lokalforeningene i Trøndelag fra Pantelotteriet i 2018:



Nord:

Stjørdal Røde Kors 58363 Kroner

Steinkjer Røde Kors 52588 Kroner

Levanger Røde Kors 42821 Kroner

Namsos Røde Kors 30601 Kroner

Verdal Røde Kors 22119 Kroner

Vikna Røde Kors 10205 Kroner

Overhalla Røde Kors 9284 Kroner

Grong Røde Kors 8196 Kroner

Inderøy Røde Kors 8157 Kroner

Flatanger Røde Kors 7557 Kroner

Nord-Trøndelag RK 4658 Kroner

Kolvereid Røde Kors 3560 Kroner



Sør:

Trondheim Røde Kors 788118 Kroner

Malvik Røde Kors 32090 Kroner

Orkdal Røde Kors 27331 Kroner

Melhus Røde Kors 24633 Kroner

Oppdal Røde Kors 23010 Kroner

Røros Røde Kors 19899 Kroner

Surnadal Røde Kors 18616 Kroner

Hitra og Frøya RK 18450 Kroner

Bjugn Røde Kors 15141 Kroner

Åfjord Røde Kors 14316 Kroner

Hemne Røde Kors 12165 Kroner

Gauldal Røde Kors 12036 Kroner

Ørland Røde Kors 10211 Kroner

Selbu Røde Kors 10011 Kroner

Sør-Trøndelag RK 9567 Kroner

Rissa Røde Kors 6395 Kroner

Soknedal Røde Kors 2366 Kroner

Rennebu Røde Kors 1744 Kroner

Meldal Røde Kors 1164 Kroner



I Rindal kan du gi pant til Røde Kors lokalt ved å legge tomflasker i innsamlingsdunkene som er plassert ut flere steder i bygda.



Surnadal Røde Kors og Rindal Røde Kors er medlemmer av Trollheimsporten.