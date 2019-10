Pangstart på sesongen

Sent fredag kveld ga Sverresborg 3 beskjed om at de ikke klarte å stille lag til lørdagens oppgjør. Etter mye frem og tilbake ble det likevel klart at de klarte å stille med nok spillere, og at kampen kunne gå som planlagt. Sverresborg 3 stilte med kun èn innbytter, og det ble tidlig klart at dette ble en enkel oppgave for et heltent hjemmelag.

Etter åtte spilleminutter ledet Surnadal 6 - 1, og storskytter Kine Bjørseth hadde allerede notert seg for fem scoringer. Trønderne hadde ingenting å stille opp med, og Surnadal kunne gjøre som de ville. Mali Bæverfjord blomstret i rollen som playmaker, og var nest sist på mange av hjemmelagets scoringer. Strekspillerne Anja Ranes og Line Mogstad fikk mange fine innspill av Bæverfjord som de omsatte i scoringer. Playmakeren skal også ha ros for godt forsvarsspill gjennom hele kampen. Til pause ledet Surnadal 16 - 9.

I andreomgangen løp Surnadal i fra gjestene fra Trondheim, og vant til slutt 29 - 15.



Line Mogstad setter ballen i mål for Surnadal. Kine Bjørseth og Elise Einum i bakgrunnen.

Målvaktsutfordring

Surnadal har per dags dato ingen fast målvakt. Fra i fjor har Ane Lyngstad meldt overgang til Rindal, Emilie Moholdt har flyttet ut av bygda og Sara Reiten har tatt en pause. Silje Fjelnset deltok på noen treninger i høst, men måtte gi seg på grunn av en ryggskade. Det ble søkt om dispensasjon for 15 år gamle Ingrun Ranes, men klubben fikk avslag. I følge reglene må spilleren være fylt 16 år før hun kan spille på seniornivå, og dispensasjon kan kun bli gitt dersom spilleren ikke har annet tilbud. Ranes spiller på 16-årslaget til Surnadal/Rindal.

Styreleder i Surnadal IL håndball, Heidi Haltli, har vært en solid målvakt gjennom mange år, men det er noen år siden sist hun var aktiv. Lørdag måtte hun finne frem håndballskoene igjen, og hjelpe seniorlaget ut av en knipe. Det klarte hun med glans, og blir belønnet med en stjerne på spillerbørsen til Trollheimsporten.

Haltli er mye bortreist i forbindelse med sin jobb i Spania, så den viktige målvaktsposisjonen kan skape hodebry for trener Ole Magnar Ulvund utover sesongen.

Neste kamp for Surnadal er førstkommende fredag. Da kommer Flå/Lundamo på besøk til Surnadal idrettshall. Da må nok damene være forberedt på langt bedre motstand enn de fikk i serieåpningen.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Kine Bjørseth

** Mali Bæverfjord

* Heidi Haltli

Se tabellen her

Kampfakta Surnadal - Sverresborg 3

Heidi Haltli

Connie Moen

Oddrun Husby 3

Elise Einum 2

Mali Bæverfjord 3

Valeria Dannevig

Thea Tiset 4

Line Mogstad 2

Hildegunn Henden Dalsegg 2

Line Indergård

Ingunn Heggset

Anja Ranes 4

Kine Bjørseth 9