Pangstart på 3. divisjon

Hjemmelaget hang med til det stod 3 - 3. Derfra og ut dominerte nyopprykkede Rindal, som sakte, men sikkert dro i fra i målprotokollen. Til pause ledet Rindal 13 - 9, og ledelsen økte utover andreomgangen. Til slutt kunne rindalsjentene juble for seier med solide 12 mål.

- Vi gjør mye av det samme som i fjor, med fokus på voldsom fart i angrep. I tillegg har vi startet med å spille 5 - 1 i forsvar, noe som fungerer veldig godt i dag. Ane Vasskog var helt "outstanding" i den rollen, og hjemmelaget ble frustrerte, sier Sæter.

Rindal spilte uten Gro Anita Bolme som skadet hånden sin under turneringen på Hitra for to uker siden. MR-bildene viste avrevet leddbånd, og hun er ute av spill i mange uker.

- Vi har en bredere stall i år enn i fjor, og var ikke preget av at Gro Anita var ute. Alle spillerne kom på banen, og alle bidro til seieren. Vi kunne ikke fått en bedre start på sesongen, sier Sæter som nå setter kursen mot Molde. Søndag er Træff motstander i Træffhuset.

- Vi vet ingenting om laget, men vi kommer til kampen full av selvtillit, sier han.

Se tabellen her

Kampfakta Langevåg - Rindal 19 - 31 ( 9 - 13 )

Maren Halgunset

Malin Gåsvand Løset 6

Ane Vasskog 8

Karianne Gjertsen Barøy 6

Malin Bjørnås 9

Reidunn Kristine Grytbakk

Nelly Skjølsvold 1

Tonje Bjørnås

Ana Pimentel 1

Beate Løseth Halsetrønning