Påsketilbud på Gråhaugen Fjellstue

Nå har vi kjempepriser på utleie av Gråhaugen Fjellstue i vakre Trollheimen. Dette er et tilbud som passer for både små og store lag, vi leier ut en stor hytte med 26 sengeplasser og flere småhytter med 4-8 sengeplasser. Vi kan friste med blant annet en romslig badstue, WLAN, grillhytte og ikke minst et ypperlig utgangspunkt for spektakulære naturopplevelser.