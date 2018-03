Her er oversikt over påskens gudstjenester:

Merk at det er linker til noen av samlingene!

Skjærtorsdag 29.mars

Øvre Rindal kapell kl.19.30: Skjærtorsdagsgudstjeneste med kveldsmat. Takkoffer til Kirkens Bymisjon

Ranes kyrkje kl. 19.30: Gudsteneste. Takkoffer til Kirkens Bymisjon,

Todalen kyrkje kl.19.30: Gudsteneste. Vandring i tekst og tonar gjennom høgtida. Takkoffer til Kirkens Bymisjon.





Langfredag 30.mars

Rindal Eldresenter kl.11.00: Gudstjeneste.

Rindal kirke kl.15.00 – 19.00: Åpen kirke.

Øye kyrkje kl.16.00: Pasjonsgudsteneste. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Beghi.

Åsskard kyrkje kl.19.30: Påskesongmesse, kveldsmat. Kollekt til kyrkjemusikalsk arbeid.





1. Påskedag 1.april

Rindal kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Stangvik kyrkje kl.11.00: Høgtidsgudsteneste. Takkoffer til Wycliffe, Bibeloversettelse.

Øye kyrkje kl.11.00: Høgtidsgudsteneste. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.





2. Påskedag 2.april

Kyrkjelydshuset på Skei kl.11.00: Gudstenesteleg møte NLM.

Haugligardane, Todalen kl.12.00: Friluftsgudsteneste. (Ved dårleg ver blir gudtenesta flytta til kyrkja). Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Kyrkjelydshuset på Skei kl.16.00: Katolsk påskemesse. Neste katolske messe er lørdag 21. april kl. 16.00.