Påmeldingsfristen går ut tirsdag

Trollheim ønsker – som et tilsvar til #MeToo – å invitere til et #Howto seminar på Surnadal kulturhus. Vi ønsker å gi bedrifter og organisasjoner kunnskap og verktøy for å unngå å komme i den situasjon som mange opplever i dag.

Biskop Ingeborg Midttømme og stortingsrepresentant Jenny Klinge vil holde hvert sitt innlegg på formiddagen, og vi vil legge til rette for spørsmål til dem før vi tar lunsj kl. 11.30.

Lunsj inntas i Thon Hotel Vårsøg sine lokaler.

Etter lunsj vil vernepleier og sexolog Bernt Barstad, som har bred erfaring fra emnet, holde sitt innlegg. Han fokuserer på løsningsmodeller og praktiske grep for forebygging og håndtering av overgrep. Også her blir det muligheter til å stille spørsmål før vi avslutter dagen.

Klikk her for påmelding og mer informasjon.