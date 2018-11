Den tradisjonelle Julekonserten i Rindal kirke arrangeres i år fredag 21. desember kl 19.30 med Musikkorpset Blæst`n som ansvarlig arrangør. Vi ønsker mange deltakere, og et variert program. I og med at konserten blir arrangert så nær inntil jul, håper vi også på at de som kommer hjem på juleferie har lyst til å delta med sang- og/eller musikkinnslag.