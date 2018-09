På tur med Røde Kors

Bildet over: Vogge på Husantunet i Alvdal.

Turen startet kl 0830 fra kulturhuset på Skei, med to busser fra Stenberg Transport. Første stopp med kaffe og gode rundstykker var på Berkåk. Deretter kjørte vi direkte til Savalen høyfjellshotell og spa. Vi ble tatt godt imot av hotelldirektøren, deretter var det en gedigen buffé i spisesalen. Etter dette måltidet satte bussene kursen nedover Østerdalen. Guide Else Andreassen som er lokalkjent var med til museumet Husantunet i Alvdal. Her var det mye interessant å se fra en svunnen tid.

Etter dette satte vi kursen opp Østerdalen med en kafferast på Kvikne, deretter til Berkåk, Storås, ned Surnadal, og ankomst Skei kl 2030 etter omlag femti mil kjøring med to eminente og trygge sjåfører fra Stenberg Transport. Tusen takk.

Tusen takk også til Surnadal Røde Kors med sine gode hjelpere og alle andre som støttet opp om denne turen.

Innsendt av Knut Bæverfjord.