På tur med Perikom

CD-ene er Bastuba og Flomål med tekster på dialekt og nynorsk. Jeg sitter igjen med en overraskelse over at gruppen ikke er mer på scenene rundt omkring. Og hører vi dem på NRK radio Møre og Romsdal?

Det bærende element er Karstein Mauset som med sin ukunstlete naturstemme i det mannlige barytonleiet, formidler teksten med en fremragende diksjon og dertil sterk forståelse av teksten. Slik blir mine favoritter der han synger med bare sin egen guitar, eller bare med Henning Sommerro på flygel. Der kommer han veldig til sin rett, både han og teksten. Han har jo også laget alle melodiene, mens arrangementet for instrumentariet på Perikom er av Jo Ranheim, bortsett fra ett som er av Ketil Hustad. Hvem som har laget arrangementene på Flomål, er ikke oppgitt. Trolig er det også Jo Ranheim. Han leverer et spennende musikklandskap rundt sangsolisten, og i instrumentale mellomspill.

Instrumentariet er meget rikholdig, og kunne lett ha tatt knekken på tekst og sanger, men det gjør ikke det, selv om det av og til en på kanten. De er rett og slett mange og tallrike i Periokom, så konsertarrangører kvier seg kanskje for utgiftene ved å hyre inn så mange for konserter, men det trenger en jo ikke tenke på hvis en kjøper platene og hygger seg med dem i bilen.

Det uventede er at Karstein Mauset ikke har lært seg noter. På pressekonferansen for boka «Tante Borg: Hæmlengtfjor’n» 9.des. - der han og Henning Sommerro begge var tilstede, sa Karstein Mauset at han kanskje burde lære seg noter. Jeg sa at kanskje det ikke var så lurt å begynne med nå, fordi han er langt mer fri når han opererer notefritt, og det er mulig at uavhengigheten av noter gjør ham til den han er. Men, da må han selvfølgelig overlate arrangementsarbeidet til andre. Kanskje er uavhengigheten av noter også en grunn til at han vektlegger teksten så sterkt og uttrykker den så ekspressivt.

Disse karene er alltid på utkikk etter tekster, og nå når Hans Hyldbakk og Jørgen Gravvold langt på vei er oppbrukt, så kommer jo «Tante Borg» med nye tekster. Drivas utsendte foreslo at Henning og Karstein kunne ha en felles konsert med hennes tekster om en stund. Jeg sa at felles konsert kanskje ikke var så lurt, fordi de ville begge oppfatte henne forskjellig, og ta henne inn i hver sin verden – og derfra ville hun komme ut – veldig forskjellig. Det som blir interessant og spennende, sa jeg, ville bli – hvordan hun vil bli forskjellig.

Kort sagt: Perikom fortjener å bli mer hørt. Og siden Karstein Mauset synger på en aldeles fremragende surnadalsdialekt, bør også banker og bedrifter i Surnadal støtte økonomisk, ikke bare i Rindal, selv om han er bosatt der.

Glærum, 24.des. – 2017

Dordi Skuggevik