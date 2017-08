På tur med Lilly Gunn

Idylliske Kallset er en av 12 poster i årets Stikk-Ut i Surnadal. Turen er på ca 4 kilometer tur/retur og går langs sjøen etter grusvei. Siden 1. mai har turmålet 388 registreringer via appen eller nettsiden til Stikk-Ut. Over 760 personer har skrevet navnet sitt i turboken.

Norunn Holten er kommunens kontaktperson for Stikk-Ut. Hun kan fortelle om god oppslutning om turkassetrimmen.

- Stikk-Ut er populært i Surnadal. I år har vi flere sentrumsnære turmål enn tidligere. Vi er spent på hvordan statistikken slår ut, men det kan virke som det er positivt. Uansett er ikke statistikk det viktigste med Stikk-Ut. Folkehelse og trivsel står i sentrum. Vi ønsker at folk skal bli glad i naturen, sier Holten som hadde laget en flott natursti innover veien mot Kallset.



Lilly Gunn Nyheim og Norunn Holten

For tredje året på rad inviterte surnadalsordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) til felles trimtur. I fjor ble barnehagene invitert til Kleiva, mens Svinvikrunden var turmålet for to år siden. I år valgte Nyheim å ta turen til Kallset i Bøfjorden.

- Ordførerturen har blitt en fin tradisjon som jeg ønsker å videreføre. Vi har et godt samarbeid med Stikk-Ut, og det er en fin mulighet til å se flere steder av kommunen, sier hun.

En kraftig regneling over bygda mandag ettermiddag gjorde nok at mange valgte å bli hjemme, selv om været var upåklagelig gjennom hele turen. Gunnvald Bøe og Gunhild Bøklep Bøe fra Bøfjorden var med som guider, og fortale både lokalhistorie og sagn på veien innover mot Kallset.

4 år gamle Evert Sebastian Varvik gikk turen sammen med farmor Karen Oddny Gravvold.

- Evert liker seg godt på tur, og tar seg god tid til å studere både blomster og små dyr, sier Gravvold som sørget for fortjent bevertning på Kallset.

Vel fremme på Kallset ble det trekning av fine premier gjort på skikkelig vis med god, gammeldags trekkemaskin av "bingovertinne" Norunn Holten.



Evert og farmor koser seg på tur

Lilly Gunn Nyheim inviterte med seg partikollega og sunndaling Tove-Lise Torve som har hytte i Bæverfjord.

- Det kunne jeg ikke si nei til, sier stortingskandidat Torve som kom rett fra valgkamp i Molde. Torve sier hun nettopp har lastet ned appen til Stikk-Ut og er i gang med å samle turer i Surnadal og Sunndal.

Har du lyst til å gå denne turen? Les mer om Kallset og øvrige turmål på www.stikkut.no