På tur i Tørsetmarka

Tradisjonen tro samles vi på Torshall for en mimrekveld. Som i tidligere år blir det trekkspillmusikk, turbilder, matservering og nok tid til å snakke sammen.



Vi ønsker alle tirsdagstrimmere velkommen til Torshall, tirsdag 8. oktober kl. 19.00. NB: Vi må ta 100 kr for å dekke husleie, m.m.



Takk til dere som har vært med på Tirsdagstur´n i år og bidratt til hyggelige turer!



Hilsen

Helge og HE



På vei oppover bakkene fra Torshall.



Utsikt fra Librekkveien. Rinnvollen (fotballbane) midt i bildet.



Det hadde kommet snø, men vi fikk oppholdsvær på hele turen.



Kjentmann Sing forteller om Tørsetmarka.



Mange turmuligheter! Vi fortsatte til Gammelseterøyan.



Marvin Røen har satt opp to fine tømmerbygninger i Gammelseterøyan.



Vakkert med tømmerhus!



På vei fra Gammelseterøyan til Tørsåsløa. Stemningsfullt med nysnø!



Vi hadde planlagt en ekstra lang pause i Tørsåsløa. Og det ble det!



Kjøkkensjef Helge hadde full kontroll.



Nistematen forsvant fort. Nå var det bare å vente på kaker og nykokt kaffe.



Upåklagelig servering!



På årets første Tirsdagstur, til Settemsvarden, gikk vi i nysnø. Og det gjorde vi også på sesongens siste tur. Dagens tur ble på over 15 km. Et minnerikt turår er over!



Foto: Harald Egil Folden