På sommerkurs med Ungdomssymfonikerne

Kosjanenko (snart 21) og Næss (20) er de eneste fra Møre og Romsdal, av 116 deltakere fra både Norge og andre land. I tre uker skal de altså øve 6 - 9 timer om dagen, i tillegg til å spille flere konserter under oppholdet. Musikerne i orkesteret fikk tilsendt noter på forhånd for å være best mulig forberedt til kursstart. Selv om det er mye øving, rekker de også å være sosial på kveldene, forteller jentene.



Ungdomssymfonikerne har to kurs pr. år; ett vinterkurs og ett sommerkurs. Karina deltok på sommerkurset i fjor også. For å få delta, må man søke og dokumentere gjennom prøvespilling hvor god man er til å spille. Hvis man derimot studerer musikk på høgskolenivå, kan det være dokumentasjon nok og man slipper prøvespillingen. I fjor måtte Karina sende inn video av seg selv når hun spilte, noe som gjorde at hun kom gjennom nåløyet og fikk plass. I løpet av det siste året har hun tatt et årsstudium i musikk ved Universitetet i Stavanger, og det gjorde at hun i år fikk innpass uten prøvespilling. Kirsten har gått på Toneheim Folkehøyskole det foregående året, og måtte sende inn video for å få plass i år.

Karina og Kirsten er gode venner, og deler selvsagt rom på sommerkurset også. I 8 år har de spilt sammen, både på Indre Nordmøre Kulturskole og Lørdagsskolen i Trondheim. De har fulgt hverandre hele tiden, men fra høsten av skal de begge starte på en bachelor i utøvende musikk; Karina på fiolin starter i Stavanger, og Kirsten på bratsj starter på NTNU i Trondheim. Dette er også en av hovedgrunnene til at jentene valgte å søke plass hos Ungdomssymfonikerne. Her får de erfaring fra et større orkester, treffer musikere med samme interesse, og får flere kontakter i musikermiljøet. Drømmen for begge to er å være heltidsmusiker etter endt utdannelse.

Ungdomssymfonikerne har allerede rukket å spille to konserter i forbindelse med Festspillene i Elverum, og skal spille enda en på lørdag før de reiser ut på turne. Da går turen til Skien, København og Oslo. Konsertene har fått gode omtaler, og veteranen Arve Tellefsen har uttalt at "Ungdomssymfonikerne er noe av det beste vi har i norsk musikkliv."

- Repertoaret er "heftig", og det er mye å lære. Men vi trives veldig godt, og vurderer å søke til neste år også, forteller jentene.

Karina og Kirsten har nå vært på Elverum i nesten to uker, og ønsker å sende en hilsen hjem;

Karina hilser til bestemor, mens Kirsten hilser til pappa fordi han er så "grom" som blir rørt på alle konserter vi spiller på!





F.v. Karina Kosjanenko og Kirsten Næss.