På dugnad for kommunebudsjettet

Dagen startet med et innlegg om jordvern ved Fylkesmannen. Siden la rådmann Knut Haugen, ordfører Lilly Gunn Nyheim, økonomisjef Trond Håskjold og kommunalsjefene føringer opp mot størsteparten av dagen, som besto av gruppearbeid ved kommunestyrerepresentanter, enhetsledere, administrasjon og hovedtillitsvalgte. Rådmannen tydeliggjorde at det mangler rundt regnet 10 millioner i budsjettet for neste år. Oppdraget ble derfor å definere prioriteringer, reduksjoner, økte inntekter og eventuelle strukturelle endringer i de ulike sektorene.

Jobbet seg frem til forslag

Innen oppvekstsektoren var det fokus på å prioritere videreutdanning av lærere, unngå kutt i undervisningsstillinger, samt bedre kvaliteten på barnehagene i nedre Surnadal – og samle alle disse til én administrativ enhet. For å redusere utgifter var det et klart forslag om å kutte ut løpende barnehageopptak, samt økt foreldrebetaling i SFO og barnehage for å øke inntektene i sektoren. Gruppene foreslo dessuten tre ukers sommerstengt barnehage og sammenslåing av Todalen og Stangvik barnehager.

Innen helse og omsorg ble det foreslått å prioritere blant annet utbygging av omsorgsboliger og bemanning i Bo- og aktivitetsenheten. S: Mer hjemmebasert omsorg, rekruttering av sykepleiere, velferdsteknologi. For å redusere utgifter og øke inntektene foreslås det blant annet å selge sykehjemsplasser og å selge Stangvik aldersheim.

For næring, utvikling og kultur var det viktig å prioritere lokale lag og foreninger, ungdomsklubb og frivillighetssentral. Eventuelle innsparinger kan oppnås blant annet med en revurdering av bygdebokprosjektet samt organisatoriske endringer på bibliotekene både på Skei og i Todalen.

Innen teknisk og plan kom det blant annet forslag om å prioritere og styrke vedlikehold av gang- og sykkelveier samt kommunale veier og bygninger. På innsparinger ble det foreslått å legge ned brannvesenet i Stangvik og Todalen, samt blant annet sørge for en gjennomgang av leieinntekter for svømmehall, idrettshall og gymsaler i hele kommunen.

Om noen av forslagene settes ut i livet gjenstår å se. Budsjettkonferansen fortsetter tirsdag, når formannskapet, ledergruppa og hovedtillitsvalgte skal ta signalene fra mandagens gruppearbeid videre til konkrete tiltak.

Godt og grundig arbeid

Ved veis ende var både rådmann og ordfører fornøyde med innsatsen.

- Jeg er fornøyd med dagen. Det har kommet mange gode signaler som vi i administrasjonen skal ta med oss videre, sier rådmann Haugen.

- Dette var godt og grundig gjennomført arbeid av hele forsamlingen. Det som er viktig og der vi ønsker å ha fokus er kommet frem, slo ordfører Nyheim fast.

Nyheim var glad for at det var et tydelig, felles fokus på trygg oppvekst og verdig eldreomsorg, men etterlyste samtidig innspill om hvordan kommunen skal jobbe for å bevare den videregående skolen og elevtallet der.

- Det ble snakket ganske mye om administrativ struktur, men lite om den politiske. Skal vi gjøre noe der, må vi gjøre det nå - det er for sent å redusere antall kommunestyrerepresentanter etter valget neste år. I dag er vi 27, kanskje hadde vi klart oss med å være 23, eller minimum 17 i kommunestyret, mener Nyheim.

Hun reflekterte også over at det er svært vanskelige problemstillinger man står ovenfor når det er snakk om økonomiske innstramminger:

- Felles for alle gruppene er at mye av det vi foreslår, det ønsker vi egentlig ikke å gjennomføre. Men vi holder oss for nesa og gjør det fordi vi må spare penger. Vi er på en dugnad nå, for å samarbeide og for å finne gode løsninger, sier Nyheim.