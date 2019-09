På bedriftsbesøk med "Det grønne skiftet" som tema

I Trøndelag forbruker vi årlig 2,4 millioner tonn CO2. Skogen vår står for 3,3 millioner tonn CO2 fangst. Det gjør at vi kan defineres som klimanøytral. Å tredoble skogproduksjonen, utvikle treprodukter for å øke verdiskapning lokalt og erstatte klimafiendtlige produkter er ett av våre viktige virkemiddel for klimaet.

Rindal er en ny kommune i Trøndelag og også i Rindal har vi mye skog. Arbeiderpartiet ønsker at skogen blir satt mer på dagsorden og vi vet at skogen vil være ett av de viktigste bidragene til å løse klimakrisa. Skogen vil også kunne være med å skape nye produkter og det ligger et stort potensial i denne ressursen. Det er viktig at det sikres god kommunikasjon mellom kommunen og skogeieren, slik at skogeieren får den kunnskapen som trengs gjennom rådgivning.

Landbruket har alltid stått sterkt i bygda vår. Selv om mye har forandret seg, vil jorda og skogen være viktige næringsveier også i fremtida. Landet vårt gror igjen, og færre beitedyr betyr mer kratt og lauvskog. Arbeiderpartiet vil blant annet ha fokus på energiøkonomisering og alternativ energi, og støtte opp om skog- og krattrydding og bevaring av kulturlandskapet.

I løpet av dagen hadde Arbeiderpartiet møte med Allskog, bedriftsbesøk hos Rindalshytter, besøk i hyttefeltet til Marvin Røen i Tørsetmarka, møte med bondelaget og fjøsbesøk hos Mari og Ivar Myklegard.

Arbeiderpartiet har i løpet av våren og sommeren besøkt de fleste av bedriftene i Rindal, og har fått mye innspill til vårt videre arbeid. De vi ikke har fått besøkt i denne runden, vil vi forsøke å besøke ved en annen anledning.

Tekst/foto: Rindal Arbeiderparti.



Rindal Arbeiderparti er medlem av Trollheimsporten.