Overveldende åpning for nytt gatekjøkken

Joeriza T. Espeland er egentlig fra Filippinene, men har siden 2015 bodd i Rindal.

Hun forteller at det har vært hennes drøm å drive med mat og at gatekjøkkenet er hennes drøm gått i oppfyllelse.

Tidligere har hun jobbet på 3 venner, og hun hadde sin arbeidstrening på kjøkkenet på helsesenteret i Rindal.

Gatekjøkkenet som åpnet på lørdag har blitt en kjempesuksess for Joeriza.

– Jeg ble helt overveldet over alle kundene på åpningsdagen, forteller hun.

– Det ble veldig hektisk og jeg håper at det også blir litt roligere en gang i blant.

Selv er hun meget fornøyd med hvordan bedriften har blitt mottatt og hun forteller også at hun regner med at pågangen kommer til å gå litt opp og ned.

Responsen har vært god og hun har hørt fra flere at maten smaker godt, og at bedriften er et bra tilskudd i samfunnet i Rindal.

Det er også flere som kommenterer på prisene, spesielt det at det er priser som de fleste har råd til og at det gjør det tilgjengelig for alle som ønsker å kjøpe maten Joeriza lager.

De ulike rettene er en blanding av mattradisjoner. Hun har blant annet blandet thailandsk og filippinsk mattradisjon og forteller at det ligner thai-mat, men er som i filippinsk mattradisjon mindre krydret.

Hun har også kebab og hjemmelaget burger på menyen, så det er litt for alle.

Joe's Gatekjøkken har planer om å holde kjøkkenet åpent fra tirsdag til søndag hver uke.



Slik ser Joe's Gatekjøkken ut. Gatekjøkkenet er plassert ved rutebilstasjonen i Rindal.



En fornøyd Joeritza T. Espeland kan konstatere at åpningen av Joe's Gatekjøkken så langt har vært en suksess.



Slik så menyen ut etter stengetid på søndag. Grunnet den enorme pågangen måtte deler av menyen strykes, ettersom gatekjøkkenet gikk tom for kebabkjøtt.