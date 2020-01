Overraskende tap mot bunnlaget

Melhus er ett av to lag som ligger under streken på tabellen. Før lørdagens oppgjør lå Melhus helt sist med 3 poeng på 15 kamper. Med seier mot Melhus, ville Rindal tatt tilbake 4. plassen.

Da lagene møttes i Rindalshuset i september, ble det storseier 36 - 18 til Rindal. Melhus har forsterket spillerstallen siden den gang, og skapte skikkelig trøbbel for Rindal i Melhushallen lørdag.

- Melhus har fått med seg en klassespiller på kant som spiller i Bringserien, og som også spiller på aldersbestemt landslag. Hun straffet oss knallhardt når vi gjorde feil, og løp inn hele 12 mål. I tillegg slet vi med det utgrupperte forsvaret til Melhus. Det har vi også hatt problemer med i tidligere kamper, sier trener Anders Moe Sæter.

Sæter var skuffet over tapet, men føler likevel de leverte en grei kamp.

- Før jul snakket vi om at vi ønsker å brette ut spillet i større grad enn tidligere. Det har blitt veldig mye fokus på backene våre. I dag klarte vi å involvere kantene og strekspiller i større grad, og det er jeg glad for å se. Forsvarsspillet i dag var ikke bra. Vi slipper inn for mange mål, og samhandlingen mellom målvakt og forsvar fungerte ikke, sier han.

Allerede i morgen, søndag, har Rindal en sjanse til å ta nye poeng. Da kommer Byåsen Bredde 2 til Rindalshuset.

- Nå har vi kvittet oss med grumset, så i morgen smeller det. Alle er friske og raske, og nå er vi enige om at det er på tide med seier, sier Sæter.

Kampstart kl 15.00.

Se tabellen her

Kampfakta Melhus - Rindal 31 - 26 ( 16 - 13 )

Maren Halgunset

Malin Bjørnås 4

Maja Reitan 5

Ane Vasskog 1

Anja Søyseth 5

Mona Bolme Nonstad

Marit Ustad Hove 4

Hanna Saksen 2

Tonje Bjørnås 5

Mina Halgunset

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere.

*** Anja Søyseth

** Malin Bjørnås

* Hanna Saksen