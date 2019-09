Over hundre sauer tatt av elva i Surnadal

Mandag morgen fikk politiet melding om at elva Surna hadde gått over bredden og inn på et jorde på Nordsida i Surnadal. De første meldingene gikk ut på at en del sauer var tatt av vannet. Politiet var raskt på stedet, sammen med brannvesenet. Ingen personer var i fare.

Brannvesenet og politiet dro ut med båt for å berge sauer som var fanget mellom vann og trygg grunn. Det ble etter hvert meldt om over 100 sauer som skulle være tatt av vannet.

Litt senere på formiddagen ble det meldt om at flere bønder langs elva skulle ha mistet husdyr, både sauer og kyr. Flere skulle også være strandet på øyer langs elva. Kommunens kriseteam var varslet. Politiet hadde fokus på trygg berging av flest mulig husdyr på stedet.



Redningsmannskapene lyktes etter hvert i å berge en del sauer med båt.



Operasjonssentralen i Møre og Romsdal opplyste da til Trollheimsporten at politiet og brannvesenet hadde fullt fokus på å berge så mange dyr de kunne med båt. Det var bekreftet at en del sauer er døde. Det var foreløpig ikke kommet melding om døde kyr, men både sauer og kyr sto svært utsatt til på "øyer" i den flomstore elva.

Det er en risiko å dra ut med båt også, så det er vanskelig å nå ut til alle dyra som står utsatt til, opplyste Operasjonssentralen.

Så langt har politiet hatt ansvar for bergingsaksjonen, men dette ansvaret vil etter hvert bli overlatt til Mattilsynet.



En dyretragedie

- Dette er veldig trist. Det er en dyretragedie, og også en tragedie for dyreeierne, sier Ragna Marie Mauset, som er leder i Surnadal Bondelag.

Hun forteller at elva vokste veldig fort på morgenen mandag, så dette kom veldig brått på for dem som er rammet.



På ettermiddagen mandag har elva gått litt ned igjen. På elvebredden ovenfor Gulla ligger flere døde sauer.

