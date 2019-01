Oscarvinnaren til Surnadal?

Bildet over: «Green Book» med m.a. Viggo Mortensen, Aragon frå Ringenes Herre-filmane.



Vi er tilbake i 1962 og ei italiensk-amerikansk dørvakt får jobb som sjåfør for ein mørkhuda klassisk pianist som skal på turne gjennom sørstatane i USA. Det var ikkje problemfritt på den tida, for å seie det slik. Og tittelen, «Green Book», viser til ein serie med vegbøker som lista opp kor det var trygt for afroamerikanarar å overnatte, fylle bensin, handle osv. Denne varme filmen er basert på ei sann historie og skildrar korleis desse to svært ulike personane utviklar eit spesielt vennskap.



«Rive-Rolf» vurderer å krasje internettet.



Den andre premieren fredag er «Rive-Rolf krasjer internett». Det var kanskje på tide nokon tok ansvaret for det? Vel, kanskje ikkje heile nettet, sia du les dette no. Disneys Rive-Rolf er kjent frå andre animasjonsfilmar. Denne har fått aldersgrense 6 år da den har nokre scener som er litt for nifse for dei under.



«Aquaman» lever opp til navnet sitt.



«Psychobitch»​ kor også Helsesista har ei rolle.



Fram til helga vil ein vise «Aquaman» og «Psychobitch»; den siste er ein norsk ungdomsfilm som har fått veldig god omtale frå både publikum og kritikarar – og som difor også blir sett opp laurdag og søndag.

Du finn heile kinoprogrammet på Surnadal kulturhus si heimeside.