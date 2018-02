Oscarhelg – også i Surnadal

Bakteppet for filmen er den kalde krigen først på 1960-talet. Den svært så einsame Elisa arbeider som reinhaldar på eit laboratorium og snublar over eit topp-hemmeleg eksperiment. Filmen har vorte omtalt som eit romantisk fantasy-drama og har fått svært gode omtalar frå eit samla kritikarkorps. Ein kan seie kva ein vil om Oscar, men filmar blir neppe nominert til 13 Oscar-prisar utan grunn …

Sjå kjøreplan og bestill billettar her!

«Black Panther» har vore vist før, men det er fleire som har vendt seg til kinoen med ønske om at den blir sett opp på nytt. Denne Marvel-filmen har sprengt alle rekordar for slike filmar i USA, også av di den gjer sin eigen vri på nokre område; som at superhelten er mørkhuda og at han kjem frå eit høgteknologisk samfunn i Afrika. Det kjem nok nokre spark til både ein høgprofilert president og korleis land unngår å hjelpe andre grunngjeve med at «vi kan ikkje redde alle». Skal du sjå ein superheltfilm utanom dei vanlege, er «Black Panther» eit trygt val.



Petter Kanin

Elles viser kinoen ungdomsfilmen «Every Day», komedia «Norske Byggeklosser» og familiefilmen «Petter Kanin» (6 år) denne veka.



Every day



Norske Byggeklosser