Ordfører Langli bekrefter: Strakstiltak gjennomføres på FV65 og FV6164

Ordfører Langli i Rindal fikk torsdag avklart med hovedutvalgsleder Grøntvedt at følgende tiltak skal gjennomføres på FV65 og FV6164:

FV65: Her er det avsatt 18 millioner for utbedring, og i tillegg skal strekningen fra Storås til kommunegrensen Orkland/Rindal asfalteres.

FV6164: Her skal Djupdalsbrua repareres og utbedres innen kort tid, i tillegg skal hele strekningen Mjohølen til Bolme asfalteres.

Langli skriver i en pressemelding at det er uvisst når asfaltering vil skje, men at man venter til teleløsningen er over.

På telefon til Trollheimsporten sier ordføreren at noen små utbedringer kommer til å bli gjort innen kort tid, og hun understreker at hun håper at resten også kan gjennomføres i sommer.

– Jeg vil understreke at dette har vært kjempebra jobbet av fylket, som har hjulpet oss med å få til disse strakstiltakene. Jeg er veldig letta og glad for at denne avklaringa kom så fort. Dette er kjempebra, sier Langli, og fortsetter:

– Fylket jobber videre med å få på plass enda bedre løsninger på sikt. Vi har kommet i veldig god dialog med Hallgeir, og jobber med veldig mange konstruktive løsninger sammen med ham.

Trafikken er lysregulert over Djupdalsbrua, og kjørebanen er innsnevra.